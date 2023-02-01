Позиція Чарльза III щодо принца Гаррі та Меган Маркл на коронації

Король Чарльз III та герцог Сассекський, принц Гаррі

Вже на початку травня у Вестмінстерському абатстві (Лондон, Велика Британія) відбудеться коронація Чарльза III. Підготовка до цієї події йде повним ходом. Окремим питанням стоїть візит на урочистості скандальної парочки — принца Гаррі та Меган Маркл.

Про ставлення Чарльза III до можливої появи на коронації герцогів Сассекських пише видання The Sun.

Деталі

Принц Гаррі та Меган Маркл ще не оголосили, чи візьмуть участь у коронації Чарльза III 6 травня. Втім відомо, що монарх простягнув "оливкову гілку" перемир’я та офіційно запросив герцогів Сассекських до Лондона.

Експертка з королівської сім’ї Даніела Елсер заявила, що Чарльз III не знає, що робити з парою "ізгоїв", і назвала їхню пару "бомбою уповільненої дії".

"Однією з невідомостей у всьому цьому є те, що станеться з коронацією Чарльза III. Широко повідомлялося, що герцог і герцогиня, попри їхній статус ізгоїв, будуть запрошені на великий день. Але чи приїдуть вони — питання на багато мільйонів доларів. Можливо, буквально, якщо вони зволять взяти з собою камери", — іронічно написала королівська експертка.

Вона додала, що ця ситуація, як і сексуальні скандали з принцом Ендрю показують, що Чарльз III не має жодного уявлення про те, як поводитися з "цими бомбами уповільненої дії".

Розклад святкування

Субота, 6 травня: коронаційна служба у Вестмінстерському абатстві; коронаційна хода; поява на балконі Букінгемського палацу.

Неділя, 7 травня: концерт та світлове шоу у Віндзорському замку; вуличні вечірки. Це — традиційні святкування, які можуть влаштовувати мешканці окремих вулиць, чи кварталів. На них слід подавати попередні заявки, щоб поліція, якщо їх буде схвалено, могла перекрити рух.

Хто саме братиме участь у концерті у Віндзорі, поки що не відомо. Однак його організатори дали зрозуміти, що йдеться про найпопулярніших світових артистів.

Понеділок, 8 травня: додатковий вихідний, а також День допомоги (Big Help Out), в якому громадян Сполученого Королівства закликають взяти участь у волонтерських програмах.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Чарльз III вперше після скандалу хрещеної матері принца Вільяма, леді Сьюзан Гассі, зустрівся з нею у церкві. Також ми писали, що ми писали, що принц Гаррі та Меган Маркл не прийняли вибачень від скандального телеведучого Джеремі Кларксона за образливі слова на адресу герцогині Сассекської.