Позиція Чарльза III щодо принца Гаррі та Меган Маркл на коронації

Статус вигнанців: Чарльз III не знає, як поводитися з принцом Гаррі та Меган Маркл на коронації
Вже на початку травня у Вестмінстерському абатстві (Лондон, Велика Британія) відбудеться коронація Чарльза III. Підготовка до цієї події йде повним ходом. Окремим питанням стоїть візит на урочистості скандальної парочки — принца Гаррі та Меган Маркл.
Про ставлення Чарльза III до можливої появи на коронації герцогів Сассекських пише видання The Sun.
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Деталі
Принц Гаррі та Меган Маркл ще не оголосили, чи візьмуть участь у коронації Чарльза III 6 травня. Втім відомо, що монарх простягнув "оливкову гілку" перемир’я та офіційно запросив герцогів Сассекських до Лондона.
Експертка з королівської сім’ї Даніела Елсер заявила, що Чарльз III не знає, що робити з парою "ізгоїв", і назвала їхню пару "бомбою уповільненої дії".
"Однією з невідомостей у всьому цьому є те, що станеться з коронацією Чарльза III. Широко повідомлялося, що герцог і герцогиня, попри їхній статус ізгоїв, будуть запрошені на великий день. Але чи приїдуть вони — питання на багато мільйонів доларів. Можливо, буквально, якщо вони зволять взяти з собою камери", — іронічно написала королівська експертка.
Вона додала, що ця ситуація, як і сексуальні скандали з принцом Ендрю показують, що Чарльз III не має жодного уявлення про те, як поводитися з "цими бомбами уповільненої дії".
Розклад святкування
Субота, 6 травня: коронаційна служба у Вестмінстерському абатстві; коронаційна хода; поява на балконі Букінгемського палацу.
Неділя, 7 травня: концерт та світлове шоу у Віндзорському замку; вуличні вечірки. Це — традиційні святкування, які можуть влаштовувати мешканці окремих вулиць, чи кварталів. На них слід подавати попередні заявки, щоб поліція, якщо їх буде схвалено, могла перекрити рух.
Хто саме братиме участь у концерті у Віндзорі, поки що не відомо. Однак його організатори дали зрозуміти, що йдеться про найпопулярніших світових артистів.
Понеділок, 8 травня: додатковий вихідний, а також День допомоги (Big Help Out), в якому громадян Сполученого Королівства закликають взяти участь у волонтерських програмах.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Чарльз III вперше після скандалу хрещеної матері принца Вільяма, леді Сьюзан Гассі, зустрівся з нею у церкві. Також ми писали, що ми писали, що принц Гаррі та Меган Маркл не прийняли вибачень від скандального телеведучого Джеремі Кларксона за образливі слова на адресу герцогині Сассекської.