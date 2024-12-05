Принц Гаррі відповів, чи дійсно вони із Меган Маркл розлучаються

Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: instagram.com/sussexroyal

Принц Гаррі порушив мовчання після чуток про його розлучення із дружиною Меган Маркл. Герцог Сасекський відповів, чи дійсно їхній шлюб дав тріщину.

На запитання про розлучення принц відповів під час саміту The New York Times Dealbook, пише Newsweek.

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Час від часу у мережі ширяться чутки про те, що між принцем та його дружиною не все гаразд. У ЗМІ навіть обговорюють можливе розлучення королівської пари.

Під час заходу журналіст поставив Гаррі запитання, чи варто вірити чуткам.

"Я гуглив новини про вас, і там були люди, зачаровані всім, що ви робите. Вони були зацікавлені, чому "Меган у Каліфорнії, а ви тут", і там була купа статей про те, "Чому ви ходите не разом на заходах? Чому ви окремо?" — запитав журналіст.

Меган Маркл и Принц Гаррі. Фото: instagram.com/sussexroyal

У відповідь принц Гаррі дав зрозуміти, що приводів для хвилювання у шанувальників немає і не варто вірити усьому, що пишуть у новинах.

"Це, безумовно, не дуже добре. Тому що, мабуть, ми купували або переїжджали з одного будинку в інший разів 10 або 12, і розлучалися, мабуть, також разів 10 або 12. За цим важко встигати, але саме тому ти просто ігноруєш це. Найбільше мені шкода тролів, які будують свої надії, щоб сказати "так, це сталося", але цього не стається. Тож мені їх шкода, справді шкода, я серйозно", — з гумором відповів герцог.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що принца Гаррі та Меган Маркл не запросили на королівське Різдво.

Також ми писали, що принц Гаррі та Меган Маркл випустять ще один документальний фільм про своє життя.