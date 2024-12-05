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Принц Гарри отреагировал на слухи о разводе с Меган Маркл

5 декабря 2024 14:39
Мария Покровская - Редактор
Принц Гарри ответил, действительно ли они с Меганом Марклом расстаются.
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: instagram.com/sussexroyal
Мария Покровская - Редактор

Принц Гарри нарушил молчание после слухов о его разводе с женой Меган Маркл. Герцог Сасекский ответил, действительно ли их брак дал трещину.

На вопрос о разводе принц ответил на саммите The New York Times Dealbook, пишет Newsweek.

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Время от времени в сети ходят слухи о том, что между принцем и его женой не все в порядке. В СМИ даже обсуждают возможный развод королевской пары.

Во время мероприятия журналист задал Гарри вопрос, стоит ли верить слухам.

"Я гремил новости о вас, и там были люди, очарованные всем, что вы делаете. Они были заинтересованы, почему "Меган в Калифорнии, а вы здесь", и там была куча статей о том, "Почему вы ходите не вместе на мероприятиях ? Почему вы в отдельности?", — спросил журналист.

Меган Маркл и Принц Гарри
Меган Маркл и Принц Гарри. Фото: instagram.com/sussexroyal

В ответ принц Гарри дал понять, что поводов для беспокойства у поклонников нет и не стоит верить всему, что пишут в новостях.

"Это, безусловно, не очень хорошо. Потому что, пожалуй, мы покупали или переезжали из одного дома в другой раз 10 или 12, и разводились, пожалуй, тоже раз 10 или 12. За этим трудно успевать, но именно поэтому ты просто игнорируем это. Больше всего мне жаль троллей, которые строят свои надежды, чтобы сказать "да, это произошло", но этого не происходит мне их жаль, действительно жаль, я серьезно", — с юмором ответил герцог.

Напомним, ранее стало известно, что принца Гарри и Меган Маркл не пригласили на королевское Рождество.

Также мы писали, что принц Гарри и Мэгна Маркл выпустят еще один документальный фильм о своей жизни.

принц Гарри Меган Маркл соцсети развод королевская семья

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