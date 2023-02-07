Принца Гаррі та його статевий орган принизили на премії Ґреммі-2023

Скандальні мемуари принца Гаррі згадали у прямому ефірі

На початку 2023 року, 10 січня, принц Гаррі випустив відверти мемуари, які отримали назву Spare ("Запасний"). Книга одразу ж стала бестселером.

Один фрагмент з мемуарів ведучий премії "Ґреммі-2023" перетворив на делікатний жарт, пише видання People.

Деталі

Після гарячих обговорень книги молодшого сина короля Чарльза III, принц Гаррі та Меган Маркл “прилягли” на дно. Вони не з’являються на публіці та не дають інтерв’ю. Втім, це зовсім не означає, що про них забули у США, країни, в яку вони переїхали з Лондону, коли склали королівські обов’язки 2020-го.

Ведучий церемонії "Ґреммі-2023", комік Тревор Ноа, пожартував над уривком із мемуарів герцога Сассекського "Запасний". В ньому Гаррі розповідає про благодійну експедицію на Північний полюс. Після вдалої місії, за учасниками прилетів літак. Втім, через лід, що тріснув, він довгий час не міг забрати Гаррі та компанію.

У книзі принц зізнався, що відморозив тоді вуха, щоки та пеніс. У мемуарах він називає свій статевий орган "тоджером".

Коли ведучий премії "Ґреммі-2023" представляв відомого шоумена Джеймса Кордена, він і згадав фрагмент цієї книги.

"Джеймс Корден — 12-разовий володар премії "Еммі" та ведучий The Late Late Show. Він також є живим доказом того, що чоловік може переїхати з Лондона в Лос-Анджелес і не розповідати всім про свій обморожений пеніс", — пожартував ведучий.

Його жарт оцінила співачка та акторка Дженніфер Лопес, яка сиділа поруч з ведучим.

Нагадаємо, раніше ми писали, що вираз обличчя голлівудського актора Бена Аффлека на премії "Ґреммі" підірвав соцмережі. Також ми розповідали, що принц Гаррі та Меган Маркл відвідали церемонію поновлення обітниць Еллен Дедженерес.