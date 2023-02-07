Принца Гарри и его половой орган унизили на премии Грэмми-2023

Принца Гарри унизили на премии "Грэмми-2023": при чем здесь его половой орган
В начале 2023 года, 10 января, принц Гарри выпустил откровенные мемуары, получившие название Spare ("Запасной"). Книга сразу же стала бестселлером.
Один фрагмент из мемуаров ведущий премии "Грэмми-2023" превратил в щекотливую шутку, пишет издание People.
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После горячих обсуждений книги младшего сына короля Чарльза III, принц Гарри и Меган Маркл "прилегли" на дно. Они не появляются на публике и не дают интервью. Впрочем, это вовсе не означает, что о них забыли в США, стране, в которую они переехали из Лондона, когда сложили королевские обязанности в 2020-м.
Ведущий церемонии "Грэмми-2023", комик Тревор Ноа, пошутил над отрывком из мемуаров герцога Сассекского "Запасной". В нем Гарри рассказывает о благотворительной экспедиции на Северный полюс. После удачной миссии, за участниками прилетел самолет. Впрочем, из-за треснувшего льда он долгое время не мог забрать Гарри и компанию.
В книге принц признался, что отморозил уши, щеки и пенис. В мемуарах он называет свой половой орган "тоджером".
Когда ведущий премии Грэмми-2023 представлял известного шоумена Джеймса Кордена, он и вспомнил фрагмент этой книги.
"Джеймс Корден — 12-кратный обладатель премии "Эмми" и ведущий The Late Late Show. Он также является живым доказательством того, что мужчина может переехать из Лондона в Лос-Анджелес и не рассказывать всем о своем обмороженном пенисе", — пошутил ведущий.
Его шутку оценила певица и актриса Дженнифер Лопес, сидевшая рядом с ведущим.
Напомним, ранее мы писали, что выражение лица голливудского актера Бена Аффлека на премии "Грэмми" подорвало соцсети. Также мы рассказывали, что принц Гарри и Меган Маркл посетили церемонию возобновления обетов Эллен Дедженерес.