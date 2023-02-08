Принца Гаррі та Меган Маркл викликали в суд на допит — хто подав позов

Принца Гаррі та Меган Маркл викликали в суд на допит

Шанувальники відомої скандальної парочки, принца Гаррі та Меган Маркл, вже трошки скучили за обговореннями своїх кумирів у світових ЗМІ. Після випуску мемуарів молодшого сина короля Чарльза III подружжя не відвідує публічні заходи.

Але пропустити допит у суді вони точно не зможуть, пише видання BBC.

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Герцог і герцогиня Сассекські дадуть свідчення в суді через позов, поданий зведеною сестрою Меган. Саманта Маркл звинувачує зіркове подружжя в "наклепі та образливій брехні". Вона звернулася до суду після публічних заяв герцогів у скандальному інтерв'ю Опрі Вінфрі у 2021 році.

У шоу, яке дивилися понад 50 млн людей у 17 країнах світу, Гаррі та Меган обговорювали з ведучою свої сім'ї, психологічні та особисті проблеми, королівське життя та своє рішення назавжди залишити палац. На думку Саманти Маркл, подружжя "хибно і навмисно" обмовило її і батька Меган, Томаса, перед світовою аудиторією, коли герцогиня назвала себе "єдиною дитиною" в сім'ї. Хоча в неї є зведений брат Томас-молодший і сестра.

"Позивач, який страждає на розсіяний склероз і прикутий до інвалідного крісла, подає цей позов за наклеп на основі свідомо хибних і зловмисних заяв, зроблених її зведеною сестрою, перед світовою аудиторією", — йдеться в заяві Саманти.

Саманта Маркл

Саманта подала позов до суду Флориди з вимогою про відшкодування збитків у розмірі 75 тисяч доларів. Своєю чергою герцогиня спробувала звернутися до суду з проханням скасувати свідчення і відхилити інтерв'ю з адвокатами її зведеної сестри, але без успіху.

За розпорядженням судді принц Гаррі і Меган будуть змушені з'явитися до суду і відповісти на багато питань, що стосуються їхніх публічних заяв, таких як звинувачення в расизмі на адресу покійної королеви Єлизавети та батька Гаррі, короля Чарльза III.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Чарльз III не знає, як поводитися з принцом Гаррі та Меган Маркл на своїй коронації. Також ми писали, що Кейт Міддлтон потролила психологічний стан принца Гаррі.