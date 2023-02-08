Принца Гарри и Меган Маркл вызвали в суд на допрос — кто подал иск

Принца Гарри и Меган Маркл вызвали в суд на допрос

Поклонники известной скандальной парочки, принца Гарри и Меган Маркл, уже немного соскучились по обсуждению своих кумиров в мировых СМИ. После выпуска мемуаров младшего сына короля Чарльза III супруги не посещают публичные мероприятия.

Но пропустить допрос в суде, они точно не смогут, пишет издание BBC.

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Герцог и герцогиня Сассекские дадут показания в суде по иску, поданному сводной сестрой Меган. Саманта Маркл обвиняет звездных супругов в "клевете и оскорбительной лжи". Она обратилась в суд после публичных заявлений герцогов в скандальном интервью Опре Уинфри в 2021 году.

В шоу, которое посмотрели более 50 млн человек в 17 странах мира, Гарри и Меган обсуждали с ведущей свои семьи, психологические и личные проблемы, королевскую жизнь и свое решение навсегда покинуть дворец. По мнению Саманты Маркл, супруги "ложно и намеренно" оговорили ее и отца Меган, Томаса, перед мировой аудиторией, когда герцогиня назвала себя "единственным ребенком" в семье. Хотя у нее есть сводный брат Томас-младший и сестра.

"Истец, страдающий рассеянным склерозом и прикованный к инвалидному креслу, подает этот иск за клевету на основе заведомо ложных и злонамеренных заявлений, сделанных ее сводной сестрой, перед мировой аудиторией", — говорится в заявлении Саманты.

Саманта Маркла

Саманта подала иск в суд Флориды с требованием о возмещении ущерба в размере 75 тысяч долларов. В свою очередь герцогиня попыталась обратиться в суд с просьбой отменить показания и отклонить интервью с адвокатами ее сводной сестры, но безуспешно.

По распоряжению судьи принц Гарри и Меган будут вынуждены явиться в суд и ответить на многие вопросы, касающиеся их публичных заявлений, таких как обвинения в расизме в адрес покойной королевы Елизаветы и отца Гарри, короля Чарльза III.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Чарльз III не знает, как обращаться с принцем Гарри и Меган Маркл на своей коронации. Также мы писали, что Кейт Миддлтон потролила психологическое состояние принца Гарри.