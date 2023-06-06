Притулі знайшли заміну на телебаченні: хто він

Волонтер Сергій Притула та шоувумен Леся Нікітюк. Фото: Google

Майже 15 років волонтер, громадський діяч Сергій Притула був обличчям одного з популярніших каналів країни. Він був залучений в багатьох рейтингових проєктах, серед яких й ігрове шоу "Хто зверху". Втім, після початку повномасштабної війни Притула повністю зосередився на волонтерстві, яким займається ще від початку російської військової агресії 2014 року. Телепродюсери знайшли заміну Сергію в програмі "Хто зверху".

Про це повідомляється в соцмережах "Нового каналу".

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Хто замінив Притулу

Співведучим шоувумен Лесі Нікітюк став 31-річний блогер, актор Богдан Шелудяк, більш відомий в соцмережах як Буше. Кандидатів на місце капітана чоловічої команди шукали понад місяць. Зрештою на тракти запросили десять людей. І вже серед них обрали Богдана, який, до речі, є другом Лесі.

"Одна з головних умов: новий капітан має бути кардинально іншим. При тракті ведучого завжди є базові речі. Наприклад, "хімія" між Лесею Нікітюк і новим опонентом. Хотілося, щоб між ними відчувався азарт протистояння. Також ми звертали увагу на почуття гумору, харизму, вміння імпровізувати, лідерські якості. І, звісно, зовнішність! Вдалу суміш усіх критеріїв ми помітили в одного чоловіка. Тому обрали саме його", — розповіла керівниця проєкту Анна Вовк.

Буше та Нікітюк. Фото: Instagram/novy_channel

Реакція соцмереж

Більшість шанувальників популярного шоу, авжеж, віднеслись до змін негативно. Більшість з них розуміють, що Притулу замінити неможливо. Але фанати програми бачать більш відомих шоуменів в "Хто зверху".

Так, наприклад, в коментарях багато хто висловив здивування, що на роль ведучого не взяли Андрія Бєднякова. Саме з ним Нікітюк знімалась в тревел-шоу "Орел і Решка", яке зробило її зіркою телебачення.

Краще б був Бєдняков

Йому краще було б бути ведучим шоу "Холостяк". Я чекала зовсім на іншого кандидата, але подивимось

Подивимося як він впорається

Нагадаємо, раніше ми писали, що Притула натякнув, хто влаштував вибух на нафтобазі у Краснодарському краї РФ. Також ми розповідали, що Леся Нікітюк познайомила фанатів з другом сім'ї, який родом з Індії.