Притуле нашли замену на телевидении: кто он

Волонтер Сергей Притула и шоувумен Леся Никитюк. Фото: Google

Почти 15 лет волонтер, общественный деятель Сергей Притула был лицом одного из популярнейших каналов страны. Он был привлечен во многих рейтинговых проектах, среди которых и игровое шоу "Кто сверху". Однако после начала полномасштабной войны Притула полностью сосредоточился на волонтерстве, которым занимается еще с начала российской военной агрессии 2014 года. Телепродюсеры нашли замену Сергею в программе "Кто сверху".

Об этом сообщается в соцсетях "Нового канала".

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Кто заменил Притулу

Соведущим шоувумена Леси Никитюк стал 31-летний блогер, актер Богдан Шелудяк, более известный в соцсетях как Буше. Кандидатов на место капитана мужской команды искали больше месяца. В конце концов, на тракты пригласили десять человек. И уже среди них выбрали Богдана, который, кстати, друг Леси.

"Одно из главных условий: новый капитан должен быть кардинально другим. При тракте ведущего всегда есть базовые вещи. Например, "химия" между Лесей Никитюк и новым оппонентом. Хотелось, чтобы между ними чувствовался азарт противостояния. Также мы обращали внимание на чувство юмора, харизму, умение импровизировать, лидерские качества. И, конечно, внешность! Удачную смесь всех критериев мы заметили у одного мужчины. Поэтому выбрали именно его", — рассказала руководительница проекта Анна Вовк.

Буше и Никитюк. Фото: Instagram/novy_channel

Реакция соцсетей

Большинство поклонников популярного шоу, конечно, отнеслись к изменениям негативно. Большинство из них понимают, что Притулe заменить невозможно. Но фанаты программы видят более известных шоуменов в "Кто сверху".

Так, например, в комментариях многие выразили удивление, что на роль ведущего не dpяли Андрея Беднякова. Именно с ним Никитюк снималась в тревел-шоу "Орел и Решка", которое сделало ее звездой телевидения.

Лучше бы был Бедняков

Ему лучше было бы быть ведущим шоу "Холостяк". Я ждала совсем другого кандидата, но посмотрим

Посмотрим, как он справится

Напомним, ранее мы писали, что Притула намекнул, кто устроил взрыв на нефтебазе в Краснодарском крае РФ. Также мы рассказывали, что Леся Никитюк познакомила фанатов с другом семьи, родом из Индии.