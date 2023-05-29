Вечірка в сарі: Нікітюк познайомила фанатів з другом сім'ї, який родом з Індії
Шоувумен Леся Нікітюк проводить час разом з родиною в Хмельницькому. Телезірка публікує фото та відео не тільки з рідними, яких вже показувала у соцмережах. Так, наприклад, Леся познайомила підписників з другом сім'ї родом з Індії та влаштувала примірку сарі.
Відповідні сторіз з’явились в її Instagram.
Індійський вечір Нікітюк
За словами Лесі, Авнендра Деваншу завжди пригощає членів її родини різноманітними стравами індійської кухні. Нікітюк стверджує, що в Хмельницькому це та ще "розкіш". Цього разу зіркова сім’я спробувала рис басматі, чапаті (оригінальний хліб) та сабджі (овочеве рагу).
Також Леся влаштувала примірку національного жіночого одягу Індії. На одному образі шоувумен не зупинилась. Показала шанувальникам одразу три сарі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Леся Нікітюк поділилася простим рецептом сезонного сніданку. Також ми розповідали, що Леся Нікітюк вперше за 35 років життя доторкнулась до екзотичної тварини.