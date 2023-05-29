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Вечірка в сарі: Нікітюк познайомила фанатів з другом сім'ї, який родом з Індії

29 травня 2023 10:07
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Вечірка в сарі: Нікітюк познайомила фанатів з другом сім'ї, який родом з Індії
Шоувумен Леся Нікітюк. Фото: Instagram/lesia_nikituk
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Шоувумен Леся Нікітюк проводить час разом з родиною в Хмельницькому. Телезірка публікує фото та відео не тільки з рідними, яких вже показувала у соцмережах. Так, наприклад, Леся познайомила підписників з другом сім'ї родом з Індії та влаштувала примірку сарі. 

Відповідні сторіз з’явились в її Instagram.

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За словами Лесі, Авнендра Деваншу завжди пригощає членів її родини різноманітними стравами індійської кухні. Нікітюк стверджує, що в Хмельницькому це та ще "розкіш". Цього разу зіркова сім’я спробувала рис басматі, чапаті (оригінальний хліб) та сабджі (овочеве рагу).

Скриншот: Instagram/lesia_nikituk

Також Леся влаштувала примірку національного жіночого одягу Індії. На одному образі шоувумен не зупинилась. Показала шанувальникам одразу три сарі. 

Леся Нікітюк в сарі. Скриншот: Instagram/lesia_nikituk
Леся Нікітюк в сарі. Скриншот: Instagram/lesia_nikituk
Леся Нікітюк в сарі. Скриншот: Instagram/lesia_nikituk

Нагадаємо, раніше ми писали, що Леся Нікітюк поділилася простим рецептом сезонного сніданку. Також ми розповідали, що Леся Нікітюк вперше за 35 років життя доторкнулась до екзотичної тварини.

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