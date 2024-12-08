На концерт Олега Винника в Варшаве почти не покупают билеты

Певец Олег Винник Фото: Instagram/olegg._.vynnyk

В канун Рождества Христова, 21 декабря, певец Олег Винник отыграет первый концерт с начала полномасштабной войны. Впрочем, на шоу в столице Польши, Варшаве спрос невелик.

Информация о проданных билетах доступна на сайте TicketClub.

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Концерт Олега Винника в Варшаве

В конце прошлого месяца глава официального фан-клуба 51-летнего артиста, Валерия Барон, анонсировала старт продажи билетов на первое шоу беглого певца за последние годы. Впрочем, через две недели не продано и четверть мест в варшавском клубе Stodoła.

Проданеые билеты на концерт Олега Винника по состоянию на 08.12.2024. Скриншот: TicketClub.pl

Недавно, чтобы вдохновить поклонниц, называющих себя "волчицами", на покупку билетов за границей, Винник записал видео. Оно набрало в TikTok более миллиона просмотров и немало негативных комментариев. Однако это не помогло продать хотя бы 50% билетов на концерт, который пройдет менее чем через две недели.

Цена на билеты стартует от 182 злотых (1865 грн). Самый дорогой обойдется в 405 злотых (4150 грн). Ранее команда Винника, который в первые дни полномасштабной войны выехал за границу (сейчас живет в столице Германии, Берлине), анонсировала концерты в Чехии, Германии и Австрии. Впрочем, ни дат, ни городов пока не объявляли.

Напомним, ранее мы писали, что шоумен Слава Демин "разнес" Винника за концерт в Польше. Также мы рассказывали, что "клон" Олега Винника снял музыкальный клип с известным боксером.