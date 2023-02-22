Газманов зганьбився на путінському концерті в Лужниках

Путініст Газманов, виступаючи у Лужниках, заклеїв логотип на пуховику за третину мільйона рублів
Російський співак Олег Газманов виступав на пропагандистському концерті в Лужниках 22 лютого у пуховику із заклеєним логотипом Prada. Про це повідомляє The Insider.
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На сайті Центрального московського універмагу таку куртку можна купити за 340 тисяч російських рублів (близько 4,5 тисячі доларів США).
Як зазначає видання, раніше так само вчинив з аналогічним пуховиком голова підмосковного міста Дмитрова Ілля Поночевний. Перш ніж викласти у соцмережі свої фотографії із церемонії покладання квітів до меморіалу "Вічний вогонь", він замазав логотип Prada на куртці у графічному редакторі.
Що відбувалося на стадіоні у Лужниках
22 лютого на московському стадіоні "Лужники" відбувся пропагандистський мітинг-концерт, на якому виступив із промовою владимир путін.
Окрім путіна зігнану масовку розважали провладні російські артисти Григорій Лепс, Дмитро Дюжев, Дмитро Харатьян, Ольга Кормухіна, гурт "Любе" та Олег Газманов. Останній, виконуючи в "заклеєному" пуховику пісню "Господа офицеры", навіщось почав виконувати фізкультурні віджимання прямо на сцені.
ФОТО: The Insider, "Коммерсант"