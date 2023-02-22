Газманов зганьбився на путінському концерті в Лужниках

Улюблений співак путіна спробував стати ближчим до "глибинного народу", але не вийшло

Російський співак Олег Газманов виступав на пропагандистському концерті в Лужниках 22 лютого у пуховику із заклеєним логотипом Prada. Про це повідомляє The Insider.

На сайті Центрального московського універмагу таку куртку можна купити за 340 тисяч російських рублів (близько 4,5 тисячі доларів США).

Як зазначає видання, раніше так само вчинив з аналогічним пуховиком голова підмосковного міста Дмитрова Ілля Поночевний. Перш ніж викласти у соцмережі свої фотографії із церемонії покладання квітів до меморіалу "Вічний вогонь", він замазав логотип Prada на куртці у графічному редакторі.

Що відбувалося на стадіоні у Лужниках

22 лютого на московському стадіоні "Лужники" відбувся пропагандистський мітинг-концерт, на якому виступив із промовою владимир путін.

Окрім путіна зігнану масовку розважали провладні російські артисти Григорій Лепс, Дмитро Дюжев, Дмитро Харатьян, Ольга Кормухіна, гурт "Любе" та Олег Газманов. Останній, виконуючи в "заклеєному" пуховику пісню "Господа офицеры", навіщось почав виконувати фізкультурні віджимання прямо на сцені.

ФОТО: The Insider, "Коммерсант"