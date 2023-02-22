Газманов опозорился на путинском концерте в Лужниках

Путинист Газманов, выступая в Лужниках, заклеил логотип на пуховике за треть миллиона рублей
Российский певец Олег Газманов выступал на пропагандистском концерте в Лужниках 22 февраля в пуховике с заклеенным логотипом Prada. Об этом сообщает The Insider.
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На сайте Центрального московского универмага такую куртку можно купить за 340 тысяч российских рублей (около 4,5 тысяч долларов США).
Как отмечает издание, ранее таким же образом поступил с аналогичным пуховиком глава подмосковного города Дмитрова Илья Поночевный. Прежде чем выложить в соцсети свои фотографии с церемонии возложения цветов к мемориалу "Вечный огонь", он замазал логотип Prada на куртке в графическом редакторе.
Что происходило на стадионе в Лужниках
22 февраля на московском стадионе "Лужники" прошел пропагандистский митинг-концерт, на котором выступил с речью владимир путин.
Помимо путина согнанную массовку развлекали провластные российские артисты Григорий Лепс, Дмитрий Дюжев, Дмитрий Харатьян, Ольга Кормухина, группа "Любе" и Олег Газманов. Последний, исполняя в "заклеенном" пуховике песню "Господа офицеры", зачем-то начал выполнять физкультурные отжимания прямо на сцене.
ФОТО: The Insider, "Коммерсант"