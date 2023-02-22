Газманов опозорился на путинском концерте в Лужниках

Любимый певец путина попытался стать ближе "глубинному народу", но не вышло

Российский певец Олег Газманов выступал на пропагандистском концерте в Лужниках 22 февраля в пуховике с заклеенным логотипом Prada. Об этом сообщает The Insider.

На сайте Центрального московского универмага такую куртку можно купить за 340 тысяч российских рублей (около 4,5 тысяч долларов США).

Как отмечает издание, ранее таким же образом поступил с аналогичным пуховиком глава подмосковного города Дмитрова Илья Поночевный. Прежде чем выложить в соцсети свои фотографии с церемонии возложения цветов к мемориалу "Вечный огонь", он замазал логотип Prada на куртке в графическом редакторе.

Что происходило на стадионе в Лужниках

22 февраля на московском стадионе "Лужники" прошел пропагандистский митинг-концерт, на котором выступил с речью владимир путин.

Помимо путина согнанную массовку развлекали провластные российские артисты Григорий Лепс, Дмитрий Дюжев, Дмитрий Харатьян, Ольга Кормухина, группа "Любе" и Олег Газманов. Последний, исполняя в "заклеенном" пуховике песню "Господа офицеры", зачем-то начал выполнять физкультурные отжимания прямо на сцене.

ФОТО: The Insider, "Коммерсант"