Путініст Дмитро Пєвцов назвав новий фільм Чебурашка диверсією

Путініст Пєвцов назвав новий фільм "Чебурашка" диверсією: до чого тут крокодил Гена
Через повномасштабну війну в Україні, яку розв’язало керівництво кремля, з росії пішли відомі світові кінокомпанії. Через це жителям країни-терориста доводиться дивитися в кінотеатрах місцеві фільми.
Один з них розкритикував відомий пропагандист, актор та нардеп Дмитро Пєвцов, пишуть росЗМІ.
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Деталі
На початку року на російські кіноекрани вийшов фільм "Чебурашка". Через відсутність західних конкурентів та будь-якого іншого вибору, цьому проєкту вдалось обійти першу частину "Аватара" (другу жителі країни-терориста дивляться на піратських сайтах) за кількістю проданих квитків.
Такий успіх обурив одного з зіркових путіністів. Дмитро Пєвцов вважає фільм пропагандою ЛГБТ.
"Якщо автори пишуть 6+ — це диверсія. Я не впевнений, що вони думали про неї, але ця трансгуманістична ідеологія, яка 30 років мешкає у нас, вона повністю зосереджена в цьому фільмі. І ми сміємося з того, що Чебурашка називає дядю Гену мамою. Начебто смішно, так? А для дітей це такий маленький сигнал, що тато, мама — не має значення. Чоловік може бути мамою. Найсумніше, не те, що фільм поганий, а те, що він має такий успіх. Люди вже не бачать каверзи в продукції такого роду. Пруться і голосують рублем", — обурився пропагандист.
Також Пєвцов додав, що у фільмі "більше західного, ніж вітчизняного".
Нагадаємо, раніше ми писали, що Пєвцов закликав мобілізованих "йти на війну", пригрозивши "геями й сатаністами". Також ми розповідали, що путіністи хочуть заборонити нову відеогру про Гаррі Поттера через пропаганду ЛГБТ. Все через те, що один персонаж гри є трансгендерною персоною — власниця пабу "Три мітли" в Гоґсмід, Сірона Раян, яка в минулому була чоловіком.