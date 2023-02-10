Путинист Дмитрий Певцов назвал новый фильм Чебурашка диверсией

Российский пропагандист, актер и нардеп Дмитрий Певцов

Из-за полномасштабной войны в Украине, которую развязало руководство кремля, из россии ушли известные мировые кинокомпании. Поэтому жителям страны-террориста приходится смотреть в кинотеатрах местные фильмы.

Один из них подверг критике известный пропагандист, актер и нардеп Дмитрий Певцов, пишут росСМИ.

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В начале года на российские киноэкраны вышел фильм "Чебурашка". Из-за отсутствия западных конкурентов и какого-либо другого выбора этому проекту удалось обойти первую часть "Аватара" (вторую жители страны-террориста смотрят на пиратских сайтах) по количеству проданных билетов.

Такой успех возмутил одного из звездных путинистов. Дмитрий Певцов считает фильм пропагандой ЛГБТ.

"Если авторы пишут 6+ — это диверсия. Я не уверен, что они думали о ней, но эта трансгуманистическая идеология, которая 30 лет живет у нас, она полностью сосредоточена в этом фильме. И мы смеемся над тем, что Чебурашка называет дядю Гену мамой. Вроде бы смешно, да? А для детей это такой маленький сигнал, что папа, мама — не имеет значения. Мужчина может быть мамой. Самое печальное, не то, что фильм плохой, а то, что он имеет такой успех. Люди уже не видят подвохи в продукции такого рода. Стираются и голосуют рублем", — возмутился пропагандист.

Также Певцов добавил, что в фильме "больше западного, чем отечественного".

Напомним, ранее мы писали, что Певцов призвал мобилизованных "идти на войну", пригрозив "геями и сатанистами". Также мы рассказывали, что путинисты хотят запретить новую видеоигру о Гарри Поттере из-за пропаганды ЛГБТ. Все потому, что один персонаж игры является трансгендерной персоной — владелица паба "Три метлы" в Хогсмид, Сирона Райан, которая в прошлом была мужчиной.