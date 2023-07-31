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Ракетний обстріл Кривого Рогу 31 липня: реакція знаменитостей

31 липня 2023 15:37
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Ракетний обстріл Кривого Рогу 31 липня: реакція знаменитостей
Наслідки ракетного обстрілу Кривого Рогу. Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В понеділок, 31 липня, окупанти завдали удару по Кривому Рогу, використовуючи балістичні ракети. Одна з них влучила в житловий будинок. Є загиблі (серед них й десятирічна дитина) та постраждалі.  Українські знаменитості активно відреагували на терор росіян у своїх соцмережах.

Новини.LIVE розкаже детальніше. 

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Нагадаємо, раніше ми писали про реакцію українських знаменитостей на ракетний удар по Києву 24 червня.

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