Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Ракетний удар по Києву 24 червня: реакція знаменитостей arrow

Ракетний удар по Києву 24 червня: реакція знаменитостей

24 червня 2023 11:37
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Ракетний удар по Києву 24 червня: реакція знаменитостей
Наслідки ракетного удару по Києву 24 червня. Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В той час, як на "болотах" повним ходом відбувається збройне повстання, у ніч проти 24 червня Росія завдала нового ракетного удару по Україні, зокрема й столиці. Уламки однієї з ракет впали на багатоповерхівку у Солом'янському районі Києва.

Новини.LIVE розкаже про реакцію українських знаменитостей на черговий теракт окупантів.

Читайте також:

Маша Єфросиніна

Шоувумен написала англійською: "Яка жахлива ніч для України. Це Київ після обстрілу. Загинули три людини". 

Також Маша додала фото зі зруйнованої парковки біля багатоповерхівки. За словами Єфросиніної, в цій будівлі живуть близькі їй люди. Хто саме, шоувумен не уточнила.

Скриншот: Instagram/mashaefrosinina
Скриншот: Instagram/mashaefrosinina

Надя Дорофєєва

Скриншот: Instagram/nadyadorofeeva

Андрій Бєдняков

Скриншот: Instagram/biedniakov

Олександра Заріцька (гурт KAZKA)

Скриншот: Instagram/kazka.band

Джамала

Скриншот: Instagram/jamalajaaa

Настя Каменських

Скриншот: Instagram/kamenskux

Дар'я Петрожицька

Скриншот: Instagram/petrozhitskaya

Тарас Цимбалюк

Скриншот: Instagram/taras.tsymbaliuk

Андре Тан

Скриншот: Instagram/andre_tan_official

Наталка Денисенко

Скриншот: Instagram/natalka_denisenko

Нагадаємо, раніше ми писали про обстріл Кривого Рогу у ніч проти 13 червня: реакція знаменитостей на смертоносний теракт. Також ми розповідали, як  зірки відреагували на загибель дитини під час обстрілу передмістя Дніпра 3 червня.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Новина з відео

19:57 Чому знятих з військового обліку не випустять за кордон: коментар адвоката

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB