Ракетний удар по Києву 24 червня: реакція знаменитостей
В той час, як на "болотах" повним ходом відбувається збройне повстання, у ніч проти 24 червня Росія завдала нового ракетного удару по Україні, зокрема й столиці. Уламки однієї з ракет впали на багатоповерхівку у Солом'янському районі Києва.
Новини.LIVE розкаже про реакцію українських знаменитостей на черговий теракт окупантів.
Маша Єфросиніна
Шоувумен написала англійською: "Яка жахлива ніч для України. Це Київ після обстрілу. Загинули три людини".
Також Маша додала фото зі зруйнованої парковки біля багатоповерхівки. За словами Єфросиніної, в цій будівлі живуть близькі їй люди. Хто саме, шоувумен не уточнила.
Надя Дорофєєва
Андрій Бєдняков
Олександра Заріцька (гурт KAZKA)
Джамала
Настя Каменських
Дар'я Петрожицька
Тарас Цимбалюк
Андре Тан
Наталка Денисенко
Нагадаємо, раніше ми писали про обстріл Кривого Рогу у ніч проти 13 червня: реакція знаменитостей на смертоносний теракт. Також ми розповідали, як зірки відреагували на загибель дитини під час обстрілу передмістя Дніпра 3 червня.