Ракетний удар по Києву 24 червня: реакція знаменитостей

Наслідки ракетного удару по Києву 24 червня. Фото: Reuters

В той час, як на "болотах" повним ходом відбувається збройне повстання, у ніч проти 24 червня Росія завдала нового ракетного удару по Україні, зокрема й столиці. Уламки однієї з ракет впали на багатоповерхівку у Солом'янському районі Києва.

Новини.LIVE розкаже про реакцію українських знаменитостей на черговий теракт окупантів.

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Маша Єфросиніна

Шоувумен написала англійською: "Яка жахлива ніч для України. Це Київ після обстрілу. Загинули три людини".

Також Маша додала фото зі зруйнованої парковки біля багатоповерхівки. За словами Єфросиніної, в цій будівлі живуть близькі їй люди. Хто саме, шоувумен не уточнила.

Скриншот: Instagram/mashaefrosinina

Скриншот: Instagram/mashaefrosinina

Надя Дорофєєва

Скриншот: Instagram/nadyadorofeeva

Андрій Бєдняков

Скриншот: Instagram/biedniakov

Олександра Заріцька (гурт KAZKA)

Скриншот: Instagram/kazka.band

Джамала

Скриншот: Instagram/jamalajaaa

Настя Каменських

Скриншот: Instagram/kamenskux

Дар'я Петрожицька

Скриншот: Instagram/petrozhitskaya

Тарас Цимбалюк

Скриншот: Instagram/taras.tsymbaliuk

Андре Тан

Скриншот: Instagram/andre_tan_official

Наталка Денисенко

Скриншот: Instagram/natalka_denisenko

Нагадаємо, раніше ми писали про обстріл Кривого Рогу у ніч проти 13 червня: реакція знаменитостей на смертоносний теракт. Також ми розповідали, як зірки відреагували на загибель дитини під час обстрілу передмістя Дніпра 3 червня.