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Ракетный обстрел Кривого Рога 31 июля: реакция знаменитостей

31 июля 2023 15:37
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Ракетный обстрел Кривого Рога 31 июля: реакция знаменитостей
Последствия ракетных обстрелов Кривого Рога. Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В понедельник, 31 июля, оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу, используя баллистические ракеты. Одна из них попала в жилой дом. Есть погибшие (среди них десятилетний ребенок) и пострадавшие. Украинские знаменитости активно отреагировали на террор россиян в своих соцсетях.

Новини.LIVE расскажет подробнее.

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Напомним, ранее мы писали о реакции украинских знаменитостей на ракетный удар по Киеву 24 июня.

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