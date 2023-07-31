Ракетный обстрел Кривого Рога 31 июля: реакция знаменитостей

Последствия ракетных обстрелов Кривого Рога. Фото: Reuters

В понедельник, 31 июля, оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу, используя баллистические ракеты. Одна из них попала в жилой дом. Есть погибшие (среди них десятилетний ребенок) и пострадавшие. Украинские знаменитости активно отреагировали на террор россиян в своих соцсетях.

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Напомним, ранее мы писали о реакции украинских знаменитостей на ракетный удар по Киеву 24 июня.