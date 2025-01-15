Раміна Есхакзай розповіла про те, як коханий ставиться до її відряджень на фронт

Раміна зізналась, як коханий ставиться до її небезпечної роботи
Відома журналістка Раміна Есхакзай поділилася із шанувальниками особистим життям. Блогерка зізналась, як її обранець ставиться до того, що вона знімає випуски на прифронтових територіях.
Про це вона розповіла в інтерв'ю для Insider.
Раміна Есхакзай про ставлення коханого до її роботи
Раміна від початку повномасштабного вторгнення РФ вирушає у відрядження у прифронтові території та висвітлює злочини росіян. Журналістка не раз зізнавалася, що такі поїздки її дуже виснажують.
Блогерка розповіла, як до її ризикованих відряджень ставиться її коханий-військовий. Її обранець хоч і переживає, проте розуміє важливу місію коханої.
"Коханий поважає мою працю, адже розуміє, що я використовую свою медійність та ресурси, аби підтримати військових і суспільство, об’єднати людей і розповісти правду про те, що відбувається на фронті. Їжджу на передову, бо вірю, що це — важливо. Люди дякують, і хоча це моя робота, але такі слова від жителів Херсона чи Донбасу — надцінні", — поділилась Раміна.
Журналістка розповіла, що коханий завжди допомагає їй підготуватися до відряджень та розповідає, як діяти в критичних і стресових ситуаціях.
Раніше Раміна розповіла романтичну історію кохання зі своїм бойфрендом-воїном.
Також ми писали, що Раміна відповіла на хейт в мережі після фото із коханим.
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