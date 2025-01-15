Раміна Есхакзай розповіла про те, як коханий ставиться до її відряджень на фронт

Журналістка Раміна Есхакзай. Фото: instagram.com/raminalalala

Відома журналістка Раміна Есхакзай поділилася із шанувальниками особистим життям. Блогерка зізналась, як її обранець ставиться до того, що вона знімає випуски на прифронтових територіях.

Про це вона розповіла в інтерв'ю для Insider.

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Раміна від початку повномасштабного вторгнення РФ вирушає у відрядження у прифронтові території та висвітлює злочини росіян. Журналістка не раз зізнавалася, що такі поїздки її дуже виснажують.

Блогерка розповіла, як до її ризикованих відряджень ставиться її коханий-військовий. Її обранець хоч і переживає, проте розуміє важливу місію коханої.

"Коханий поважає мою працю, адже розуміє, що я використовую свою медійність та ресурси, аби підтримати військових і суспільство, об’єднати людей і розповісти правду про те, що відбувається на фронті. Їжджу на передову, бо вірю, що це — важливо. Люди дякують, і хоча це моя робота, але такі слова від жителів Херсона чи Донбасу — надцінні", — поділилась Раміна.

Журналістка розповіла, що коханий завжди допомагає їй підготуватися до відряджень та розповідає, як діяти в критичних і стресових ситуаціях.

Раніше Раміна розповіла романтичну історію кохання зі своїм бойфрендом-воїном.

Також ми писали, що Раміна відповіла на хейт в мережі після фото із коханим.