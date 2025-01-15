Рамина Эсхакзай рассказала о том, как любимый относится к ее командировкам на фронт

Журналистка Рамина Эсхакзай. Фото: instagram.com/raminalalala

Известная журналистка Рамина Эсхакзай поделилась с поклонниками личной жизнью. Блогер призналась, как ее избранник относится к тому, что она снимает выпуски на прифронтовых территориях.

Об этом она рассказала в интервью для Insider.

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Рамина с начала полномасштабного вторжения РФ выезжает в командировки в прифронтовые территории и освещает преступления россиян. Журналистка не раз признавалась, что такие поездки ее очень изматывают.

Блогер рассказала, как к ее рискованным командировкам относится ее любимый-военный. Ее избранник хоть и переживает, однако понимает важную миссию любимой.

"Любимый уважает мой труд, ведь понимает, что я использую свою медийность и ресурсы, чтобы поддержать военных и общество, объединить людей и рассказать правду о том, что происходит на фронте. Езжу на передовую, потому что верю, что это – важно. Люди благодарят, и хотя это моя работа, но такие слова от жителей Херсона или Донбасса — сверхценны", — поделилась Рамина.

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Журналистка рассказала, что любимый всегда помогает ей подготовиться к командировкам и рассказывает как действовать в критических и стрессовых ситуациях.

Ранее Рамина рассказала романтическую историю любви со своим бойфрендом-воином.

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