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Рамина призналась, как любимый относится к ее опасной работе

15 января 2025 10:55
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Рамина Эсхакзай рассказала о том, как любимый относится к ее командировкам на фронт
Журналистка Рамина Эсхакзай. Фото: instagram.com/raminalalala
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Известная журналистка Рамина Эсхакзай поделилась с поклонниками личной жизнью. Блогер призналась, как ее избранник относится к тому, что она снимает выпуски на прифронтовых территориях.

Об этом она рассказала в интервью для Insider.

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Рамина с начала полномасштабного вторжения РФ выезжает в командировки в прифронтовые территории и освещает преступления россиян. Журналистка не раз признавалась, что такие поездки ее очень изматывают.

Блогер рассказала, как к ее рискованным командировкам относится ее любимый-военный. Ее избранник хоть и переживает, однако понимает важную миссию любимой.

"Любимый уважает мой труд, ведь понимает, что я использую свою медийность и ресурсы, чтобы поддержать военных и общество, объединить людей и рассказать правду о том, что происходит на фронте. Езжу на передовую, потому что верю, что это – важно. Люди благодарят, и хотя это моя работа, но такие слова от жителей Херсона или Донбасса — сверхценны", — поделилась Рамина.

.

Журналистка рассказала, что любимый всегда помогает ей подготовиться к командировкам и рассказывает как действовать в критических и стрессовых ситуациях.

Ранее Рамина рассказала романтическую историю любви со своим бойфрендом-воином.

Также мы писали, что Рамина ответила на хейт в сети после фото с возлюбленным.

украинские звезды интервью командировка Рамина Эсхакзай фронт

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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