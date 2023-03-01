Який подарунок Раміні Есхакзай на день народження зробив Instagram

Раміні Есхакзай — 31: який подарунок блогерці зробив Instagram
Свій день народження святкує блогерка Раміна Есхакзай. Учасниці п’ятого сезону романтичного шоу “Холостяк”, інтерв'юерці та громадській діячці виповнився 31 рік.
У своєму Instagram Раміна опублікувала чималий допис, в якому розповіла багато цікавого.
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Деталі
Саме в день народження Есхакзай соціальна мережа Instagram повернула блогерці доступ до особистого профілю. За словами Раміни, це вже вп’яте за повномасштабну війну, як її блокують.
Блогерка провела певні підсумку важкого не тільки для неї, але й всіх українців року.
"За рік великої війни я все ще можу собі дозволити самостійно фінансувати та створювати власний проєкт. Завдяки вам, моїй аудиторії, ми можемо збирати мільйони за декілька днів. Це перший День народження, коли я не буду об'їдатися тортом, щоб з завтрашнього дня сісти на дієту. Нарешті я собі подобаюся в дзеркалі", — написала Раміна.
Одними з перших в коментарях іменинницю привітали співачки Світлана Лобода та Оля Цибульська. Також Есхакзай попросила всіх, в кого є можливість, доєднатися до її благодійного збору на спеціальні дрони.
Нагадаємо, раніше ми писали, що співак Віталій Козловський вперше зізнався, що стосунки з Раміною Есхакзай були фейковими.