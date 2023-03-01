Какой подарок Рамине Эсхакзай на день рождения сделал Instagram

Блогер Рамина Эсхакзай

Свой день рождения празднует блогер Рамина Эсхакзай. Участнице пятого сезона романтического шоу "Холостяк", интервьюеру и общественному деятелю исполнился 31 год.

В своем Instagram Рамина опубликовала немалое сообщение, в котором рассказала много интересного.

Подробности

Именно в день рождения Эсхакзай социальная сеть Instagram вернула блогеру доступ к личному профилю. По словам Рамины, это уже в пятый раз за полномасштабную войну, как ее блокируют.

Блогер провела определенные итоги тяжелого не только для нее, но и всех украинцев года.

"За год Великой войны я все еще могу себе позволить самостоятельно финансировать и создавать собственный проект. Благодаря вам, моей аудитории, мы можем собирать миллионы за несколько дней. Это первый День рождения, когда я не буду объедаться тортом, чтобы с завтрашнего дня сесть на диету. Наконец-то я себе нравлюсь в зеркале", — написала Рамина.

Одними из первых в комментариях именинницу поздравили певицы Светлана Лобода и Оля Цыбульская. Также Эсхакзай попросила всех, кто имеет возможность, присоединиться к ее благотворительному сбору на специальные дроны.

Напомним, ранее мы писали, что певец Виталий Козловский впервые признался, что отношения с Раминой Эсхакзай были фейковыми.