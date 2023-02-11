alyona alyona отримала результати аналізів свого лікування — які вони

"Ранок так собі": alyona alyona отримала результати аналізів свого лікування
Нещодавно реперку alyona alyona прооперували. Альона Савраненко (справжнє ім’я співачки) не розповіла шанувальникам подробиці своєї хвороби.
Втім, в Instastories поділилась результатами аналізів, які отримала від лікарів.
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alyona alyona зізналась, що до цього їй робили лише одну серйозну операцію в житті. У лікарні співачка довго не затрималась. І вже після цьогорічної операції була вдома.
І ось реперка отримала результати аналізів. Які знатно зіпсували їй настрій.
"Що сказати? Ранок так собі. Прийшли аналізи лікування мого. Не дуже гарні, доведеться ще десять днів пити антибіотик. Але головне, що вилікуватися можна. Хочу вас всім нагадати: бережіться, йдіть до лікаря вчасно. І не затягуйте до того, щоб хвороба зі звичайного протікання переросла в хронічне", — сказала співачка.
Нагадаємо, раніше ми писали, що співачки Jerry Heil та alyona alyona презентували пісню "Екзамен", яку присвятили всім українцям, які зараз проходять іспит життя. Також ми розповідали, що alyona alyona зізналась про проблеми зі здоров'ям.