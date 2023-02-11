alyona alyona получила результаты анализов своего лечения - какие они

"Утро так себе": alyona alyona получила результаты анализов своего лечения
Недавно рэпершу alyona alyona прооперировали. Алена Савраненко (настоящее имя певицы) не рассказала поклонникам подробности своей болезни.
Впрочем, в Instastories поделилась результатами анализов, полученных от врачей.
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alyona alyona призналась, что до этого ей делали только одну серьезную операцию в жизни. В больнице певица долго не задержалась. И уже после операции была дома.
И вот рэперша получила результаты анализов. Которые знатно испортили ей настроение.
"Что сказать? Утро так себе. Пришли анализы лечения моего. Не очень хорошие, придется еще десять дней пить антибиотик. Но главное, что вылечиться можно. Хочу вас всем напомнить: берегитесь, идите к врачу вовремя. И не затягивайте к тому, чтобы болезнь из обычного протекания переросла в хроническую", — сказала певица.
Напомним, ранее мы писали, что певицы Jerry Heil и alyona alyona представили песню "Екзамен", которую посвятили всем украинцам, которые сейчас проходят экзамен жизни. Также мы рассказывали, что alyona alyona призналась о проблемах со здоровьем.