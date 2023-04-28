Реакція українських знаменитостей на нічну атаку окупантів 28 квітня
Окупанти знову здійснили масований ракетний міст України. Одна з ракет влучила в житлову багатоповерхівку в місті Умань. На момент написання новини повідомлялось про десятьох загиблих. Також є загиблі в Дніпрі та постраждалі в Київські області.
Новини.LIVE розкаже, як українські зірки відреагували на чергові терористичні акти Росії.
Джамала
"Цієї ночі Росія знову атакувала Україну крилатими ракетами та БпЛА. Є загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким загиблих. Не передати словами те, що я відчуваю щоразу, коли читаю ці новини. В черговий раз вони здійснюють обстріл тоді, коли люди сплять. Коли сплять діти", — написала переможниця пісенного конкурсу "Євробачення-2016".
Настя Каменських
"Вчорашній незабутній вечір в Ужгороді змінився почуттями розпачу та страшного болю після ранкових новин. Війна триває і нам не можна про це забувати. Тому щодня ми з вами маємо збиратися з силами та продовжувати боротьбу, кожен на своєму місці. Наші захисники мають відчувати надійний тил, а ми можемо зробити все, щоб його забезпечити. І наша Україна обовʼязково розквітне, як цей чарівний бузок з Ужгорода", — написала співачка.
Катерина Осадча
Телеведуча та громадська діячка зробила публікацію англійською мовою.
"Сьогодні вночі Росія знову атакувала Україну ракетами та безпілотниками. В Умані ракета влучила в житловий будинок, загинули 10 людей, серед яких трирічна дитина. Уявіть собі, вони лягли спати з планами на сьогодні, з планами на життя і їх убила Росія... У кожного на світі свої справи, війна далеко, хтось там щось пише.
Але якщо ви читаєте це, то війна дуже близько і ти особисто знаєш таких як ти, але вони вже не можуть відвести дитину в садочок і вже не прокинуться. Не будь байдужим, пам'ятай про Україну", — написала Осадча.
Дмитро Монатік
Леся Нікітюк
ALEKSEEV
Андрій Бєдняков
Тіна Кароль
Нагадаємо, раніше ми писали, що шоумен Володимир Остапчук прокоментував ракетний обстріл рідної Умані. Також ми розповідали, що Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку по Україні 28 квітня.