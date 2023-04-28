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Реакція українських знаменитостей на нічну атаку окупантів 28 квітня

28 квітня 2023 12:09
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Реакція українських знаменитостей на нічну атаку окупантів 28 квітня
Рятувальна операція в Умані. Фото: колаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Окупанти знову здійснили масований ракетний міст України. Одна з ракет влучила в житлову багатоповерхівку в місті Умань. На момент написання новини повідомлялось про десятьох загиблих. Також є загиблі в Дніпрі та постраждалі в Київські області. 

Новини.LIVE розкаже, як українські зірки відреагували на чергові терористичні акти Росії.

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Джамала

"Цієї ночі Росія знову атакувала Україну крилатими ракетами та БпЛА. Є загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким загиблих. Не передати словами те, що я відчуваю щоразу, коли читаю ці новини. В черговий раз вони здійснюють обстріл тоді, коли люди сплять. Коли сплять діти", — написала переможниця пісенного конкурсу "Євробачення-2016".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jamala (@jamalajaaa)

Настя Каменських

"Вчорашній незабутній вечір в Ужгороді змінився почуттями розпачу та страшного болю після ранкових новин. Війна триває і нам не можна про це забувати. Тому щодня ми з вами маємо збиратися з силами та продовжувати боротьбу, кожен на своєму місці. Наші захисники мають відчувати надійний тил, а ми можемо зробити все, щоб його забезпечити. І наша Україна обовʼязково розквітне, як цей чарівний бузок з Ужгорода", — написала співачка.

 Катерина Осадча

Телеведуча та громадська діячка зробила публікацію англійською мовою.

"Сьогодні вночі Росія знову атакувала Україну ракетами та безпілотниками. В Умані ракета влучила в житловий будинок, загинули 10 людей, серед яких трирічна дитина. Уявіть собі, вони лягли спати з планами на сьогодні, з планами на життя і їх убила Росія... У кожного на світі свої справи, війна далеко, хтось там щось пише.
Але якщо ви читаєте це, то війна дуже близько і ти особисто знаєш таких як ти, але вони вже не можуть відвести дитину в садочок і вже не прокинуться. Не будь байдужим, пам'ятай про Україну", — написала Осадча. 

Дмитро Монатік

Реакція співака Монатіка на ракетний обстріл 28 квітня. Instagram/monatik_official

Леся Нікітюк

Реакція телеведучої Лесі Нікітюк на ракетний обстріл 28 квітня. Instagram/lesia_nikituk

ALEKSEEV

Реакція співака ALEKSEEV на ракетний обстріл 28 квітня. Instagram/alekseev_officiel

Андрій Бєдняков

Реакція шоумена Андрія Бєднякова на ракетний обстріл 28 квітня. Instagram/biedniakov

Тіна Кароль

Реакція співачки Тіни Кароль на ракетний обстріл 28 квітня. Instagram/tina_karol

Нагадаємо, раніше ми писали, що шоумен Володимир Остапчук прокоментував ракетний обстріл рідної Умані. Також ми розповідали, що Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку по Україні 28 квітня.

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