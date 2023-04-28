Володимир Остапчук відреагував на обстріл Умані – ведучий показав кадри наслідків

Ведучий Володимир Остапчук під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Відомий український телеведучий Володимир Остапчук висловився про чергову атаку росіян, яку вони здійснили на місто Умань, що на Черкащині. Популярний ведучий відреагував на ракетний удар по місту, де він народився та довго проживав, та розповів про батьків, які там живуть.

Відповідні дописи Володимир Остапчук розмістив у розділі Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Вранці 28 квітня російська федерація здійснила чергову атаку по українській території. Під удар потрапив дев’ятиповерховий будинок, у який потрапила одна з ракет росії. Це трапилося в Умані на Черкащині, де, до речі, народився український ведучий Володимир Остапчук.

Відомо, що в районі, куди потрапила російська ракета, живуть батьки популярного ведучого. Володимир Остапчук показав наслідки удару та розповів, що це його район та він знає цей будинок. За словами ведучого, в цьому будинку жили його друзі, а він дуже часто заходив до них.

Stories ведучого Володимира Остапчука. Фото: скріншот з Instagram

Крім того, Володимир Остапчук зазначив, що він ходив до школи повз цей багатоповерховий будинок.

"Я повз цей будинок в школу ходив. В цьому будинку раніше жило 4 моїх однокласники, я в ньому 100 разів був. Це просто мій район", – підкреслив український телеведучий.

Stories ведучого Володимира Остапчука. Фото: скріншот з Instagram

Користувачі мережі, які знають, що в Умані живуть батьки українського ведучого, одразу ж почали перейматися за їхнє життя. Але сам Володимир Остапчук заспокоїв цих людей та зазначив, що з його батьками все добре, подякувавши за підтримку.

Stories ведучого Володимира Остапчука. Фото: скріншот з Instagram

Також український телеведучий розповів, що на місті ракетного удару розгортається штаб для тих, хто постраждав через обстріл, та зазначив, що туди відправилася його мама. Володимир Остапчук попросив місцевих жителів допомагати постраждалим та не казати, куди саме прилетіла ракета.

Stories ведучого Володимира Остапчука. Фото: скріншот з Instagram

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