Реакция украинских знаменитостей на ночную атаку оккупантов 28 апреля
Оккупанты снова осуществили массированный ракетный мост Украины. Одна из ракет попала в жилую многоэтажку в городе Умань. На момент написания новости сообщалось о десяти погибших. Также есть погибшие в Днепре и пострадавшие в Киевские области.
Новини.LIVE расскажет, как украинские звезды отреагировали на очередные террористические акты России.
Джамала
"Этой ночью Россия снова атаковала Украину крылатыми ракетами и БПЛА. Есть погибшие. Мои соболезнования всем родным и близким погибших. Не передать словами то, что я чувствую каждый раз, когда читаю эти новости. В очередной раз они совершают обстрел тогда, когда люди спят. Когда спят дети", — написала победительница песенного конкурса "Евровидение-2016".
Настя Каменских
"Вчерашний незабываемый вечер в Ужгороде сменился чувствами отчаяния и страшной боли после утренних новостей. Война продолжается и нам нельзя об этом забывать. Поэтому каждый день мы с вами должны собираться с силами и продолжать борьбу, каждый на своем месте. Наши защитники должны чувствовать надежный тыл, а мы можем сделать все, чтобы его обеспечить. И наша Украина обязательно расцветет, как эта волшебная сирень из Ужгорода", — написала певица.
Екатерина Осадчая
Телеведущая и общественная деятельница сделала публикацию на английском языке.
"Сегодня ночью Россия снова атаковала Украину ракетами и беспилотниками. В Умани ракета попала в жилой дом, погибли 10 человек, среди которых трехлетний ребенок. Представьте себе, они легли спать с планами на сегодняшний день, с планами на жизнь и их убила Россия... У каждого на свете свои дела, война далеко, кто-то там что-то пишет. Но если вы читаете это, то война очень близка и ты лично знаешь таких как ты, но они уже не могут увести ребенка в садик и уже не проснутся. Не будь безразличным, помни об Украине", — написала Осадчая.
Дмитрий Монатик
Леся Никитюк
ALEKSEEV
Андрей Бедняков
Тина Король
Напомним, ранее мы писали, что шоумен Владимир Остапчук прокомментировал ракетные обстрелы родной Умани. Также мы рассказывали, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку по Украине 28 апреля.