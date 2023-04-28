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Реакция украинских знаменитостей на ночную атаку оккупантов 28 апреля

28 апреля 2023 12:09
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Реакция украинских знаменитостей на ночную атаку оккупантов 28 апреля
Спасательная операция в Умани. Фото: коллаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Оккупанты снова осуществили массированный ракетный мост Украины. Одна из ракет попала в жилую многоэтажку в городе Умань. На момент написания новости сообщалось о десяти погибших. Также есть погибшие в Днепре и пострадавшие в Киевские области.

Новини.LIVE расскажет, как украинские звезды отреагировали на очередные террористические акты России.

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Джамала

"Этой ночью Россия снова атаковала Украину крылатыми ракетами и БПЛА. Есть погибшие. Мои соболезнования всем родным и близким погибших. Не передать словами то, что я чувствую каждый раз, когда читаю эти новости. В очередной раз они совершают обстрел тогда, когда люди спят. Когда спят дети", — написала победительница песенного конкурса "Евровидение-2016".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Jamala (@jamalajaaa)

Настя Каменских

"Вчерашний незабываемый вечер в Ужгороде сменился чувствами отчаяния и страшной боли после утренних новостей. Война продолжается и нам нельзя об этом забывать. Поэтому каждый день мы с вами должны собираться с силами и продолжать борьбу, каждый на своем месте. Наши защитники должны чувствовать надежный тыл, а мы можем сделать все, чтобы его обеспечить. И наша Украина обязательно расцветет, как эта волшебная сирень из Ужгорода", — написала певица.

Екатерина Осадчая

Телеведущая и общественная деятельница сделала публикацию на английском языке.

"Сегодня ночью Россия снова атаковала Украину ракетами и беспилотниками. В Умани ракета попала в жилой дом, погибли 10 человек, среди которых трехлетний ребенок. Представьте себе, они легли спать с планами на сегодняшний день, с планами на жизнь и их убила Россия... У каждого на свете свои дела, война далеко, кто-то там что-то пишет. Но если вы читаете это, то война очень близка и ты лично знаешь таких как ты, но они уже не могут увести ребенка в садик и уже не проснутся. Не будь безразличным, помни об Украине", — написала Осадчая.

Дмитрий Монатик

Реакция певца Монатика на ракетные обстрелы 28 апреля. Instagram/monatik_official

Леся Никитюк

Реакция телеведущей Леси Никитюк на ракетные обстрелы 28 апреля. Instagram/lesia_nikituk

ALEKSEEV

Реакция певца ALEKSEEV на ракетные обстрелы 28 апреля. Instagram/alekseev_officiel

Андрей Бедняков

Реакция шоумена Андрея Беднякова на ракетные обстрелы 28 апреля. Instagram/biedniakov

Тина Король

Реакция певицы Тины Кароль на ракетные обстрелы 28 апреля. Instagram/tina_karol

Напомним, ранее мы писали, что шоумен Владимир Остапчук прокомментировал ракетные обстрелы родной Умани. Также мы рассказывали, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку по Украине 28 апреля.

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