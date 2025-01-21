Інавгурація Дональда Трампа — Григорій Решетнік зняв кумедну пародію

Решетнік повеселив мережу кумедною пародією на Трампа
Український ведучий Григорій Решетнік креативно відреагував на найгучнішу подію в Америці. Шоумен разом з дружиною повеселив мережу пародією на Дональда та Меланію Трамп.
Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці в Instagram.
Пародія на Дональда та Меланію Трамп
На опублікованих кадрах Христина та Григорій спародіювали репетицію Дональда та Меланії Трамп перед церемонією інавгурації. "Дональд" станцював свій знаменитий танець від пісню Village People — YMCA, а "Меланія" тренувалася вітати присутніх оплесками.
"Ексклюзивне відео. Домашня репетиція перед виходом. А хто ви за настроєм сьогодні — він чи вона?" — підписало відео подружжя.
Шанувальники захоплюються почуттям гумору Григорія та Христини.
"Шедевр".
"Боже, ви і це ваше відео зробили мій день!!!".
"Красунчики".
Нагадаємо, нещодавно ведучий розповів, чи планує йти в політику. Також дружину ведучого Христину не пустили за кордон.
Читайте Новини.LIVE!