Інавгурація Дональда Трампа — Григорій Решетнік зняв кумедну пародію

Телеведучий Григорій Решетнік. Фото: Instagram/grisha_reshetnik.

Український ведучий Григорій Решетнік креативно відреагував на найгучнішу подію в Америці. Шоумен разом з дружиною повеселив мережу пародією на Дональда та Меланію Трамп.

Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Пародія на Дональда та Меланію Трамп

На опублікованих кадрах Христина та Григорій спародіювали репетицію Дональда та Меланії Трамп перед церемонією інавгурації. "Дональд" станцював свій знаменитий танець від пісню Village People — YMCA, а "Меланія" тренувалася вітати присутніх оплесками.

"Ексклюзивне відео. Домашня репетиція перед виходом. А хто ви за настроєм сьогодні — він чи вона?" — підписало відео подружжя.

Шанувальники захоплюються почуттям гумору Григорія та Христини.

"Шедевр".

"Боже, ви і це ваше відео зробили мій день!!!".

"Красунчики".

Коментарі під відео Григорія Решетніка. Фото: Instagram/grisha_reshetnik.

Нагадаємо, нещодавно ведучий розповів, чи планує йти в політику. Також дружину ведучого Христину не пустили за кордон.