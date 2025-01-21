Инаугурация Дональда Трампа - Григорий Решетник снял забавную пародию

Решетник повеселил сеть забавной пародией на Трампа
Украинский ведущий Григорий Решетник креативно отреагировал на самое громкое событие в Америке. Шоумен вместе с женой повеселил сеть пародией на Дональда и Меланию Трамп.
Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Instagram.
Пародия на Дональда и Меланию Трамп
На опубликованных кадрах Кристина и Григорий спародировали репетицию Дональда и Мелании Трамп перед церемонией инаугурации. "Дональд" станцевал свой знаменитый танец под песню Village People — YMCA, а "Мелания" тренировалась приветствовать присутствующих аплодисментами.
"Эксклюзивное видео. Домашняя репетиция перед выходом. А кто вы по настроению сегодня — он или она?" — подписали видео супруги.
Поклонники восхищаются чувством юмора Григория и Кристины.
"Шедевр".
"Боже, вы и это ваше видео сделали мой день!!!".
"Красавчики".
Напомним, недавно ведущий рассказал, планирует ли идти в политику. Также жену ведущего Кристину не пустили за границу.
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