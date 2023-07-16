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Режисер "Титаніка" зізнався, чи зніматиме серіал про затонулий батискаф

16 липня 2023 16:33
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Режисер "Титаніка" зізнався, чи зніматиме серіал про затонулий батискаф
Режисер Джеймс Камерон на зйомках "Титаніка". Фото: instagram.com/titanic_with_cameron/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Після історії із затонулим батискафом "Титан" у мережі почали активно обговорювати імовірні зйомки серіалу за мотивами трагедії. В режисери навіть записали легендарного Джеймса Камерона.

Зірковий режисер "Титаніка" вирішив прокоментувати чутки у своєму Twitter.

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Образливі плітки

У таблоїдах писали, що крім Кемерона, який 30 разів занурювався до затонулого лайнера, у проекті задіять акторів Метта Деймона та пакистанського артиста Кумейла Нанджіані.

"Я зазвичай не коментую образливі плітки ЗМІ, але зараз змушений. Я не веду переговори щодо роботи над фільмом про "Титан" і не буду цього ніколи робити", — прокоментував чутки Камерон.

 

Режисер Джеймс Камерон розповів, чи розпочне роботу над новою трагічною картиною. Фото: twitter.com/JimCameron

Режисер раніше сказав, що у трагедії з "Титаном" є певний фаталізм.

Минулого місяця світ вразила трагедія. Підводний човен компанії OceanGate і його п'ять його пасажирів затонули, коли спускалися на океанське дно до "Титаніка". В США розпочалася багатоденна пошуково-рятувальна операція. Але, на жаль, пізніше берегова охорона повідомила, що на уламках підводного батискафа "Титан" знайшли останки людей.

Раніше стало відомо, що дружина власника батискафа "Титан" Стоктона Раша, який разом із туристами зник в Атлантичному океані, є родичкою загиблої пари на "Титаніку". Історія їх кохання та самопожертви не може лишитися непомітною.

Нагадаємо, були опубліковани рідкісні світлини, на яких видно "Титанік", який затонув в Атлантичному океані у 1912 році. Вони були зроблені після того, як дослідники знайшли уламки лайнера у вересні 1985 року.

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