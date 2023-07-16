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Режиссер "Титаника" признался, будет ли снимать сериал о затонувшем батискафе

16 июля 2023 16:33
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Режиссер "Титаника" признался, будет ли снимать сериал о затонутом батискафе
Режиссер Джеймс Камерон на съемках "Титаника". Фото: instagram.com/titanic_with_cameron/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

После истории с затонувшим батискафом "Титан" в сети начали активно обсуждать вероятные съемки сериала по мотивам трагедии. В режиссеры даже записали легендарного Джеймса Камерона.

Звездный режиссер "Титаника" решил прокомментировать слухи в своем Twitter.

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Оскорбительные сплетни

В таблоидах писали, что кроме Кэмерона, который 30 раз погружался к затонувшему лайнеру, в проекте задействуют актеров Мэтта Дэймона и пакистанского артиста Кумейла Нанджиани.

"Я обычно не комментирую оскорбительные сплетни СМИ, но сейчас вынужден. Я не веду переговоры по работе над фильмом о "Титане" и не буду этого никогда делать", — прокомментировал слухи Камерон.

 

Режиссер Джеймс Камерон рассказал, начнет ли работу над новой трагической картиной. Фото: twitter.com/JimCameron

Режиссер ранее сказал, что у трагедии с "Титаном" есть определенный фатализм.

В прошлом месяце мир ужаснула трагедия. Подлодка компании OceanGate и ее пять его пассажиров затонули, когда спускались на океанское дно к "Титанику". В США началась многодневная поисково-спасательная операция. Но, к сожалению, позже береговая охрана сообщила, что на обломках подводного батискафа "Титан" обнаружили останки людей.

Ранее стало известно, что жена владельца батискафа "Титан" Стоктона Раша, пропавшего вместе с туристами в Атлантическом океане, является родственницей погибшей пары на "Титанике". История их любви и самопожертвования не может остаться незаметной.

Напомним, были опубликованы редкие фотографии, на которых виден "Титаник", затонувший в Атлантическом океане в 1912 году. Они были сделаны после того, как исследователи обнаружили обломки лайнера в сентябре 1985 года.

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