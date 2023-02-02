Режиссер Екатерина Горностай и Саша Прокопенко присоединились к жюри Берлинале

Режиссер Екатерина Горностай присоединилась к жюри Берлинале: кто еще в нем из украинцев
В программу 73-го международного фестиваля "Берлинале", который начнется уже 16 февраля в столице Германии, вошли немало украинских лент. Также к жюри присоединились наши земляки.
Об этом говорится на сайте Государственного агентства Украины по кино.
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Подробности
Режиссер Екатерина Горностай будет отбирать победителей в категории Generation 14plus Берлинского кинофестиваля-2023. Это секция Берлинале, которая представляет открытие современного мирового кинематографа с точки зрения молодежи и имеет две конкурсные программы, исследующие мир детей (Generation Kplus) и подростков (Generation 14plus).
Созданный при поддержке Госкино полнометражный игровой дебют режиссера "Стоп-Земля" завоевал "Хрустального медведя" за лучший фильм от молодежного жюри в категории Generation 14plus на Берлинале в 2021 году.
Кроме Горностай, в жюри Берлинале этого года представлена программный директор Kyiv International Short Film Festival Саша Прокопенко. Она будет оценивать фильмы в квир-программе Teddy Award.
В KISFF Прокопенко с 2018 года курирует секцию Sexuality Matters, фокусирующуюся на правах ЛГБТК+ и женщин, гендерной идентичности и секс-позитивности.
Напомним, ранее мы писали, что документальный фильм американского актера и Шона Пенна о войне в Украине покажут на Берлинале в этом году. Также мы рассказывали, что в Киеве анонсировали фестиваль "Неделя израильского кино".