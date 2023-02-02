Режиссер Екатерина Горностай и Саша Прокопенко присоединились к жюри Берлинале

В этом году Берлинале состоится с 16 по 26 февраля

В программу 73-го международного фестиваля "Берлинале", который начнется уже 16 февраля в столице Германии, вошли немало украинских лент. Также к жюри присоединились наши земляки.

Об этом говорится на сайте Государственного агентства Украины по кино.

Подробности

Режиссер Екатерина Горностай будет отбирать победителей в категории Generation 14plus Берлинского кинофестиваля-2023. Это секция Берлинале, которая представляет открытие современного мирового кинематографа с точки зрения молодежи и имеет две конкурсные программы, исследующие мир детей (Generation Kplus) и подростков (Generation 14plus).

Созданный при поддержке Госкино полнометражный игровой дебют режиссера "Стоп-Земля" завоевал "Хрустального медведя" за лучший фильм от молодежного жюри в категории Generation 14plus на Берлинале в 2021 году.

Кроме Горностай, в жюри Берлинале этого года представлена программный директор Kyiv International Short Film Festival Саша Прокопенко. Она будет оценивать фильмы в квир-программе Teddy Award.

В KISFF Прокопенко с 2018 года курирует секцию Sexuality Matters, фокусирующуюся на правах ЛГБТК+ и женщин, гендерной идентичности и секс-позитивности.

Напомним, ранее мы писали, что документальный фильм американского актера и Шона Пенна о войне в Украине покажут на Берлинале в этом году. Также мы рассказывали, что в Киеве анонсировали фестиваль "Неделя израильского кино".