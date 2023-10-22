Ріанна планує грандіозне повернення на сцену з світовим туром та двома новими альбомами, — ЗМІ

Співачка Ріанна. Фото: Reuters

Співачка жанру R&B Ріанна таємно планує тур вартістю 32 мільйони фунтів стерлінгів після п'ятирічної перерви в музичній діяльності. Так, зірка уклала привабливу угоду з Live Nation.

Про це пише Daily Mail.

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Світове турне

Зірка R&B планувала світове турне протягом 2024-2025 років після того, як уклала угоду з Live Nation. Також у 35-річної зірки є два альбоми з новим матеріалом, над яким вона працювала.

За словами інсайдера, вони склали план для її творчої групи, щоб попрацювати над світовим туром у Лос-Анджелесі.

Відомо, що Ріанна підпише тур, коли буде готова повернутися до роботи.

Ця новина з'явилася через два місяці після народження її другого сина Ріот Роуз Майерс.

Ріанна з чоловіком та дітьми

Нагадаємо, що співачку Ріанну заскочили папараці в момент, коли вона виходила з готелю у Нью-Йорку разом зі своїм хлопцем і батьком спільних дітей A$AP Rocky. Пройшло лише два місяці після пологів, а співачка вже одягнула короткий топ і оголила декольте.