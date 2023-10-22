Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Ріанна планує грандіозне повернення на сцену з світовим туром та двома новими альбомами, — ЗМІ arrow

Ріанна планує грандіозне повернення на сцену з світовим туром та двома новими альбомами, — ЗМІ

22 жовтня 2023 20:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Ріанна планує грандіозне повернення на сцену з світовим туром та двома новими альбомами, — ЗМІ
Співачка Ріанна. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Співачка жанру R&B Ріанна таємно планує тур вартістю 32 мільйони фунтів стерлінгів після п'ятирічної перерви в музичній діяльності. Так, зірка уклала привабливу угоду з Live Nation.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Світове турне

Зірка R&B планувала світове турне протягом 2024-2025 років після того, як уклала угоду з Live Nation. Також у 35-річної зірки є два альбоми з новим матеріалом, над яким вона працювала. 

За словами інсайдера, вони склали план для її творчої групи, щоб попрацювати над світовим туром у Лос-Анджелесі.

Відомо, що Ріанна підпише тур, коли буде готова повернутися до роботи.

Ця новина з'явилася через два місяці після народження її другого сина Ріот Роуз Майерс.

Ріанна з сім'єю
Ріанна з чоловіком та дітьми

Нагадаємо, що співачку Ріанну заскочили папараці в момент, коли вона виходила з готелю у Нью-Йорку разом зі своїм хлопцем і батьком спільних дітей A$AP Rocky. Пройшло лише два місяці після пологів, а співачка вже одягнула короткий топ і оголила декольте. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

None

Ціни на кілька основних продуктів злетять вже цієї осені. Які саме

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

Актуальне по темі