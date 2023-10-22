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Рианна планирует грандиозный возврат на сцену с мировым туром и двумя новыми альбомами, — СМИ

22 октября 2023 20:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Рианна планирует грандиозный возврат на сцену с мировым туром и двумя новыми альбомами, — СМИ
Певица Рианна. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Певица жанра R&B Рианна тайно планирует тур стоимостью 32 миллиона фунтов стерлингов после пятилетнего перерыва в музыкальной деятельности. Так, звезда заключила заманчивое соглашение с Live Nation.

Об этом пишет Daily Mail.

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Мировое турне

Звезда R&B планировала мировое турне в течение 2024-2025 годов после того, как заключила соглашение с Live Nation. Также у 35-летней звезды есть два альбома с новым материалом, над которым она работала.

По словам инсайдера, они составили план для ее творческой группы поработать над мировым туром в Лос-Анджелесе.

Известно, что Рианна подпишет тур, когда будет готова вернуться на работу.

Эта новость появилась спустя два месяца после рождения ее второго сына Риот Роуз Майерс.

Рианна
Рианна с мужем и детьми

Напомним, что Певицу Рианну заскочили папарацци в момент, когда она выходила из гостиницы в Нью-Йорке вместе со своим парнем и отцом совместных детей A$AP Rocky. Прошло всего два месяца после родов, а певица уже одела короткий топ и обнажила декольте.

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