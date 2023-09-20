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Ріанна з коханим вперше показали новонародженого сина

20 вересня 2023 10:45
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ріанна з коханим вперше показали новонародженого сина
Співачка Ріанна з сином. Фото: Shutterstock
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Ріанна влаштувала фотосесію для молодшого сина. Співачка позувала разом із A$AP Rocky та обома їхніми дітьми.

Про це пише Daily Mail.

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На фото щаслива родина позує у кежуал образах. Батьки весело граються з дітьми та випромінюють радість.

 

Співачка Ріанна з родиною. Фото: Shutterstock
Співачка Ріанна з родиною. Фото: Shutterstock

 

Співачка Ріанна з родиною. Фото: Shutterstock
Співачка Ріанна з родиною. Фото: Shutterstock

 

Коханий Ріанни з сином. Фото: Shutterstock
Коханий Ріанни з сином. Фото: Shutterstock

Молодший син Ріанни народився на початку серпня в одній з клінік Лос-Анджелеса. Хлопчик отримав ім'я Ріот Роуз Майєрс. Ім'я малюка може бути посиланням на нещодавню пісню A$AP Rocky "Riot", яка вийшла на початку цього року за участю Фаррелла Вільямса.

Старшого сина Ріанни, який народився у травні минулого року, звуть RZA Athelston Mayers (Різа), на честь 54-річного продюсера і репера RZA, лідера Wu-Tang Clan і близького друга Ріанни та A$AP Rocky.

Про другу вагітність Ріанни стало відомо під час її виступу на Суперкубку.

Нагадаємо, колишня наречена Джуда Лоу, акторка Сієнна Міллер, вагітна.

Раніше голлівудська акторка Ліндсі Лохан вперше стала мамою.

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