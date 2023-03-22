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Різ Візерспун — 47: найвідоміші ролі голлівудської білявки

22 березня 2023 06:40
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Найвідоміші ролі зірки Голлівуду Різ Візерспун
Голлівудська акторка Різ Візерспун
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

22 березня голлівудській акторці Різ Візерспун виповнилось 47 років. В її фільмографії чимало ролей, за одну з яких вона отримала премію "Оскар". Також Різ озвучує героїв в мультфільмах та знімається в успішних серіалах. Візерспун не лише здобула світове визнання, а й стала однією з найвпливовіших медійних осіб у США. Ставши успішною акторкою, вона створила свою продюсерську компанію, книжковий клуб, а також бере активну участь у благодійності.

Новини.LIVE розкаже про найвідоміші ролі головної білявки Голлівуду. 

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Людина на Місяці (1991)

Дені — перша роль Різ Візерспун у великому кіно. На прослуховування вона розраховувала на другорядного персонажа, але режисер Роберт Малліган, побачивши здібності юної акторки, довірив їй головну роль.

Під час зйомок Різ вперше цілувалася із хлопцем на публіці. Щоб допомогти актрорці позбутися стресу, режисер картини порадив їй постійно жувати жуйку.

Плезантвіль (1998)

У парі з Різ Візерспун зіграв Тобі Магвайр. "Плезантвіль" боровся одразу за три номінації на "Оскар": "Найкращі декорації", "Найкращі костюми" та "Найкращий саундтрек до драматичного фільму".

За сюжетом, Девід і Дженніфер — брат і сестра. Він обожнює телешоу "Плезантвіль", в якому всі мешканці однойменного міста щасливі і не знають проблем, а вона тільки й думає про хлопців. Але в один день під час сварки герої переміщуються в телевізор і опиняються в товаристві героїв улюбленого шоу Девіда.

Жорстокі ігри (1999)

Перш ніж Різ Візерспун погодилася на роль Аннетт, вона сама переробила її діалоги, щоб наділити персонажа більшою впевненістю та силою. 

"Я вважала Аннетт надто скромною і надто схожою на жінку, схильну до маніпуляцій хлопця. Тоді я починала робити те, що, як я вважаю, стало моєю головною місією в житті: ставити питання, чому жіночі персонажі в кіно написані певним чином", — розповіла Різ через 20 років після зйомок. 

Головну роль, хлопця Себастьяна у фільмі зіграв майбутній чоловік акторки, Раян Філіпп. В шлюбі в них народились донька та син. Зараз голлівудські зірки вже розлучені.

Білявка в законі (2001)

Роль наполегливої білявки принесла Різ Візерспун світову популярність. Акторка зазначила, що це перетворення було її особистою боротьбою проти забобонів і стереотипів: "Ви можете бути такими, якими ви є, виглядати так, як хочете, і все одно досягати своїх цілей, якщо працюватимете над цим".

Різ стала переможницею одразу в трьох номінаціях премії MTV, а також висувалась на "Золотий глобус". У картини є сиквел 2003 року. Є також фільм "Блондинки в законі" 2009-го про сестер Ель Вудс, де Різ Візерспун вже не знімалася, але виступила в ролі продюсерки.

Переступити межу (2005)

Фільм розповідає історію становлення ікони кантрі Джонні Кеша та проливає світло на його стосунки зі співачкою Джун Картер. Виконавців головних ролей Різ Візерспун та Хоакіна Фенікса обирали саме музичні виконавці. Актори освоїли гру на інструментах — гітарі та автоарфі. Різ зізналась, що репетирувала одну з пісень 467 рази, перш ніж результат усіх задовольнив.

Фільм зробив Різ Візерспун ще популярнішою: вона взяла відразу кілька нагород за найкращу жіночу роль — "Оскар", BAFTA та премію Гільдії акторів. У парі з Хоакіном Феніксом вони забрали та дві головні статуетки "Золотий глобус".

Дика (2014)

В основі стрічки лежать однойменні мемуари Шеріл Стрейд, ім'я якого носить і героїня. Різ Візерспун не лише виконала у фільмі головну роль, а й стала продюсеркою проєкту. Історія залучила актрису можливістю побудувати діалог із глядачем наново.

"Моя аудиторія, безумовно, виросла разом зі мною. Жінкам, яким було 20 років, коли вони дивилися "Білявку законі", вже не 20! Їм 35 і мають дітей. Вони пережили багато життєвих випробувань та здобули багато перемог", — розповіла в одному з інтерв’ю акторка. 

Різ Візерспун була номінована на "Кращу жіночу роль" одразу кількох престижних премій, серед яких "Оскар" та "Золотий глобус".

Велика маленька брехня (2017-2019)

Екранізація однойменного роману Ліани Моріарті розповідає про кількох жінок. Вони виглядають успішними, але кожна з них має свої секрети. Якось героїнь назавжди пов'язує загальна страшна таємниця.

Виконавиці головних ролей Різ Візерспун та Ніколь Кідман стали ще й продюсерками серіалу. Картина порушує тему домашнього насильства і вийшла в розпал руху #metoo.  Серіал отримав премію "Еммі", "Золотий глобус", а також Гільдії акторів.

Ранкове шоу (2019)

Серіал про одне з найпопулярніших телешоу США, яке протягом п'ятнадцяти років вели беззмінні партнери Алекс та Мітч. Одного разу Мітча звільняють за звинувачення у сексуальному домаганні, а в пару до Алекса ставлять чесну журналістку Бредлі, яку і зіграла Різ. 

Вона та голлівудська зірка Дженніфер Еністон не лише виконали головні ролі, а й стали продюсерками серіалу, що вже традиційно для Візерспун. 

"Раніше нас не ставили на керівні посади. А тепер люди сприймають нас серйозно. Люди хочуть, щоби ми були лідерами, хоча сім років тому ми навіть не мали можливості стати продюсерами власного матеріалу", — поділилася Різ своєю думкою про переосмислення жіночого лідерства в одному з інтерв’ю.

Нагадаємо, раніше ми писали, що про улюблені фільми британського кіноактора та режисера Ґері Олдмена, якому нещодавно виповнилось 65 років. Також ми розповідали, як виглядали герої фільмів "Володар перснів", якби в них знялися собаки.

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