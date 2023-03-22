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Риз Уизерспун — 47: самые известные роли голливудской блондинки

22 марта 2023 06:40
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Самые известные роли звезды Голливуда Риз Уизерспун
Голливудская актриса Риз Уизерспун
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

22 марта голливудской актрисе Риз Уизерспун исполнилось 47 лет. В ее фильмографии много ролей, за одну из которых она получила премию "Оскар". Также Риз озвучивает героев в мультфильмах и снимается в успешных сериалах. Уизерспун не только получила мировое признание, но и стала одним из самых влиятельных медийных лиц в США. Став успешной актрисой, она создала свою продюсерскую компанию, книжный клуб, а также активно участвует в благотворительности.

Новини.LIVE расскажет о самых известных ролях главной блондинки Голливуда.

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Человек на Луне (1991)

Дэнни — первая роль Риз Уизерспун в большом кино. На прослушивание она рассчитывала на второстепенного персонажа, но режиссер Роберт Маллиган, увидев способности юной актрисы, доверил ей главную роль.

Во время съемок Риз впервые целовалась с парнем на публике. Чтобы помочь актрисе избавиться от стресса, режиссер картины посоветовал ей постоянно жевать жвачку.

Плезантвиль (1998)

В паре с Риз Уизерспун сыграл Тоби Магуайр. "Плезантвиль" боролся сразу за три номинации на "Оскар": "Лучшие декорации", "Лучшие костюмы" и "Лучший саундтрек к драматическому фильму".

По сюжету Дэвид и Дженнифер — брат и сестра. Он обожает телешоу "Плезантвиль", в котором все жители одноименного города счастливы и не знают проблем, а она только и думает о парнях. Но в один день во время ссоры герои перемещаются в телевизор и оказываются в обществе героев любимого шоу Дэвида.

Жестокие игры (1999)

Прежде чем Риз Уизерспун согласилась на роль Аннетт, она сама переработала ее диалоги, чтобы наделить персонажа большей уверенностью и силой.

"Я считала Аннетт слишком скромной и слишком похожей на женщину, склонную к манипуляциям парня. Тогда я начинала делать то, что, как я считаю, стало моей главной миссией в жизни: задавать вопросы, почему женские персонажи в кино написаны определенным образом", — рассказала Риз через 20 лет после съемок.

Главную роль, парня Себастьяна в фильме сыграл будущий муж актрисы, Райан Филипп. В браке у них родились дочь и сын. Сейчас голливудские звезды уже разведены.

Блондинка в законе (2001)

Роль упорной блондинки принесла Риз Уизерспун мировую известность. Актриса отметила, что это превращение было ее личной борьбой против предрассудков и стереотипов: "Вы можете быть такими, какие вы есть, выглядеть так, как хотите, и все равно достигать своих целей, если будете работать над этим".

Риз стала победительницей сразу в трех номинациях премии MTV, а также выдвигалась на "Золотой глобус". У картины есть сиквел 2003 года. Есть также фильм "Блондинки в законе" 2009-го о сестрах Эль Вудс, где Риз Уизерспун уже не снималась, но выступила в роли продюсера.

Переступить черту (2005)

Фильм повествует историю становления иконы кантри Джонни Кэша и проливает свет на его отношения с певицей Джун Картер. Исполнителей главных ролей Риз Уизерспун и Хоакина Феникса выбирали именно музыкальные исполнители. Актеры освоили игру на инструментах — гитаре и автоарфе. Риз призналась, что репетировала одну из песен 467 раза, прежде чем результат всех удовлетворил.

Фильм сделал Риз Уизерспун еще более популярной: она взяла сразу несколько наград за лучшую женскую роль — "Оскар", BAFTA и премию Гильдии актеров. В паре с Хоакином Фениксом они забрали и две главные статуэтки "Золотой глобус".

Дикая (2014)

В основе ленты лежат одноименные мемуары Шерил Стрейд, имя которого носит и героиня. Риз Уизерспун не только исполнила в фильме главную роль, но и стала продюсером проекта. История привлекла актрису возможностью построить диалог со зрителем заново.

"Моя аудитория, безусловно, выросла вместе со мной. Женщинам, которым было 20 лет, когда они смотрели "Блондинку в законе", уже не 20! Им 35 и имеют детей. Они пережили много жизненных испытаний и одержали много побед", — рассказала в одном из интервью актриса.

Риз Уизерспун была номинирована на "Лучшую женскую роль" сразу нескольких престижных премий, среди которых "Оскар" и "Золотой глобус".

Большая маленькая ложь (2017-2019)

Экранизация одноименного романа Лианы Мориарти повествует о нескольких женщинах. Они выглядят успешными, но у каждой из них есть свои секреты. Однажды героинь навсегда связывает всеобщая страшная тайна.

Исполнительницы главных ролей Риз Уизерспун и Николь Кидман стали еще и продюсерами сериала. Картина поднимает тему домашнего насилия и вышла в разгар движения #metoo. Сериал получил премию "Эмми", "Золотой глобус", а также Гильдии актеров.

Утреннее шоу (2019)

Сериал об одном из самых популярных телешоу США, которое в течение пятнадцати лет вели бессменные партнеры Алекс и Митч. Однажды Митча увольняют за обвинения в сексуальном домогательстве, а в пару к Алексу ставят честную журналистку Брэдли, которую и сыграла Риз.

Она и голливудская звезда Дженнифер Энистон не только исполнили главные роли, но и стали продюсерами сериала, что уже традиционно для Уизерспун.

"Раньше нас не ставили на руководящие должности. А теперь люди воспринимают нас серьезно. Люди хотят, чтобы мы были лидерами, хотя семь лет назад мы даже не имели возможности стать продюсерами собственного материала",  поделилась Риз своим мнением о переосмыслении женского лидерства в одном из интервью.

Напомним, ранее мы писали, что о любимых фильмах британского киноактера и режиссера Гери Олдмена, которому недавно исполнилось 65 лет. Также мы рассказывали, как выглядели герои фильмов "Властелин колец", если бы в них снялись собаки.

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