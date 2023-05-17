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Роман не протримався й року: Біллі Айліш розійшлася з бойфрендом

17 травня 2023 22:10
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Біллі Айліш розійшлася з бойфрендом
Співачка Біллі Айліш. Фото: instagram.com/billieeilish
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Біллі Айліш розірвала відносини з фронтменом гурту The Neighbourhood Джессі Розерфордом. Музикант був на 10 років старший.

Про пише видання Page Six.

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Співачка та її екс-коханий вирішили розійтися мирно та залишитися друзями, йдеться в офіційній заяві представника артистки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Пару неодноразово засуджували через велику різницю у віці. Брат Біллі Айліш, Фініас, закликав її прихильників поважати її рішення, а сама співачка підкреслювала, що все під контролем і вона щаслива у стосунках.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Раніше до будинку американської співачки Біллі Айліш у Лос-Анджелесі викликали поліцію. Втім, як з'ясувалось на місці, такої потреби зовсім не було.

Нагадаємо, Лана Дель Рей знялася для обкладинки номера журналу Interview. Інтерв’ю в неї взяла її давня шанувальниця та колега Біллі Айліш.

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