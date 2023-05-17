Билли Айлиш разошлась с бойфрендом

Певица Билли Айлиш. Фото: instagram.com/billieeilish

Певица Билли Айлиш разорвала отношения с фронтменом группы The Neighbourhood Джесси Розерфордом. Музыкант был на 10 лет старше.

Об этом пишет издание Page Six.

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Остались друзьями

Певица и ее экс-возлюбленный решили разойтись мирно и остаться друзьями, говорится в официальном заявлении представителя артистки.

Пару неоднократно осуждали из-за большой разницы в возрасте. Брат Билли Айлиш, Финиас, призвал ее поклонников уважать ее решение, а сама певица подчеркивала, что все под контролем и она счастлива в отношениях.

Ранее в дом американской певицы Билли Айлиш в Лос-Анджелесе вызвали полицию. Впрочем, как выяснилось на месте, такой необходимости не было.

Напомним, Лана Дель Рэй снялась для обложки номера журнала Interview. Интервью у нее взяла ее давняя поклонница и коллега Билли Айлиш.