Депутатка Держдуми закликала видалити Брильську з фільму Іронія долі

Проти польської акторки виступила навіть членкиня Держдуми

Росіяни обурені антиросійськими висловлюваннями Барбари Брильської. Депутатка Держдуми навіть закликала видалити акторку із фільму "Іронія долі, чи З легким паром".

Про це заступниця голови комітету Держдуми з розвитку громадянського суспільства Ольга Занко написала в Telegram.

Що сказала Брильська

Польська акторка Барбара Брильська, коментуючи скандал із Лією Ахеджаковою, заявила, що "прокляті Богом людьми" не дадуть тій нормально жити в росії.

Також полька зазначила, що батьківщина негідна такої людини, як Ахеджакова.

Як відреагували росіяни

Російських громадян обурила критика з боку акторки із їхнього улюбленого фільму "Іронія долі, чи З легким паром".

Заступниця голови комітету Держдуми з розвитку громадянського суспільства Ольга Занко взагалі запропонувала видалити цю акторку із фільму.

Вона навіть опублікувала відео, де обличчя Брильської замінене за технологією діпфейк.

Нагадаємо, що Барбара Брильська підтримала свою партнерку по “Іронії долі” Лію Ахеджакову, яку за антивоєнну позицію вигнали з театру “Современник”.

Брильська похвалила Ахеджакову за її позицію і закликала виїхати з росії.

Фото: офіційна сторінка Брильської в Facebook