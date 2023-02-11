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"Комуністи прокляті": Барбара Брильска порадила Ахеджаковій виїжджати з росії

11 лютого 2023 07:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Барбара Брильска порадила Лії Ахеджаковій виїжджати з росії
Польська акторка Барбара Брильська прокоментувала скандал з Лією Ахеджаковою
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Зірку кіно та театру, акторку Лію Ахеджакову внесли в росії в негласний "чорний список" та звільнили з її основного місця роботи. 84-річна артистка місця собі не знаходить через це. Її колега, польська акторка Барбара Брильська дала Ахеджаковій декілька порад.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Деталі 

Керівництво московського театру "Современник" звільнило уродженку міста Дніпро. В установі Лія Ахеджакова пропрацювала майже 50 років. "Гра в джин" — остання вистава, в якій акторка грала у "Современнике". Восени 2022 року театр після скарг організації "Офіцери росії" скасував показ вистави "Перший хліб", де також грала Ахеджакова.

Польська актрорка Барбара Брильська підтримала колегу, разом із якою знімалася в "Іронії долі, або з легкою парою!", і виплеснула емоції на тих, хто звільнив її з "Современника".

"Ліє, так тримати! Батьківщина, така батьківщина, її недостойна. Звичайно, їй треба їхати. Вони не дадуть їй життя, ці комуністи, прокляті Богом люди. Їй треба їхати і боротися, як ми", — заявила в одному з інтерв’ю 81-річна польська акторка. 

На бік Лії Меджидівни встав і режисер Олександр Молочников, який виїхав до США. 

"Фіг з нами, молодими, прорвемося! Тільки ось за те, що ви вкрали останні роки сцени і кіно у великих людей похилого віку, ви (Мінкульт, депутати, вибачте, звільняючі керівники), горітимете в пеклі. Втім, ви вже у ньому. Вихід є завжди. Вибачте нас усіх! Ахеджакова, Назаров, Філіппенка", — нарікнув постановник.

Лія Ахеджакова зазначила, що не отримувала пропозицій від інших театрів і, на її думку, не отримає.

"Я попросила правозахисницю Єву Меркачеву, як члена ради при президенті з прав людини, щоб вона запитала департамент культури, наскільки це їхня ідея? Чи це попросив директор? Хто автор цієї ідеї прибрати мене на майже 50-му році служіння "Современника", прибрати зі сцени цього чудового театру", — сказала Лія Меджидівна.

Акторка служила у театрі "Современник" з 1977 року. Ахеджакова відкрито підтримує Україну та засуджує політичне керівництво росії. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що міністерство юстиції рф включило до реєстру іноземних агентів російську співачку Земфіру. Також ми розповідали, що путініст Оскар Кучера зганьбився на інтерв'ю "іноагента" Юрія Дудя.

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