Барбара Брильска порадила Лії Ахеджаковій виїжджати з росії

Польська акторка Барбара Брильська прокоментувала скандал з Лією Ахеджаковою

Зірку кіно та театру, акторку Лію Ахеджакову внесли в росії в негласний "чорний список" та звільнили з її основного місця роботи. 84-річна артистка місця собі не знаходить через це. Її колега, польська акторка Барбара Брильська дала Ахеджаковій декілька порад.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Керівництво московського театру "Современник" звільнило уродженку міста Дніпро. В установі Лія Ахеджакова пропрацювала майже 50 років. "Гра в джин" — остання вистава, в якій акторка грала у "Современнике". Восени 2022 року театр після скарг організації "Офіцери росії" скасував показ вистави "Перший хліб", де також грала Ахеджакова.

Польська актрорка Барбара Брильська підтримала колегу, разом із якою знімалася в "Іронії долі, або з легкою парою!", і виплеснула емоції на тих, хто звільнив її з "Современника".

"Ліє, так тримати! Батьківщина, така батьківщина, її недостойна. Звичайно, їй треба їхати. Вони не дадуть їй життя, ці комуністи, прокляті Богом люди. Їй треба їхати і боротися, як ми", — заявила в одному з інтерв’ю 81-річна польська акторка.

На бік Лії Меджидівни встав і режисер Олександр Молочников, який виїхав до США.

"Фіг з нами, молодими, прорвемося! Тільки ось за те, що ви вкрали останні роки сцени і кіно у великих людей похилого віку, ви (Мінкульт, депутати, вибачте, звільняючі керівники), горітимете в пеклі. Втім, ви вже у ньому. Вихід є завжди. Вибачте нас усіх! Ахеджакова, Назаров, Філіппенка", — нарікнув постановник.

Лія Ахеджакова зазначила, що не отримувала пропозицій від інших театрів і, на її думку, не отримає.

"Я попросила правозахисницю Єву Меркачеву, як члена ради при президенті з прав людини, щоб вона запитала департамент культури, наскільки це їхня ідея? Чи це попросив директор? Хто автор цієї ідеї прибрати мене на майже 50-му році служіння "Современника", прибрати зі сцени цього чудового театру", — сказала Лія Меджидівна.

Акторка служила у театрі "Современник" з 1977 року. Ахеджакова відкрито підтримує Україну та засуджує політичне керівництво росії.

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