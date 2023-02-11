Депутат Госдумы призвала удалить Брыльскую из фильма Ирония судьбы

Против польской актрисы выступила даже член Госдумы

Россияне возмущены антироссийскими высказываниями Барбары Брыльской. Депутат Госдумы даже призвала удалить актрису из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром".

Об этом заместитель главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко написала в Telegram.

Что сказала Брыльская

Польская актриса Барбара Брыльская, комментируя скандал с Лией Ахеджаковой, заявила, что "проклятые Богом люди" не дадут Ахеджаковой нормально жить в россии.

Также полька отметила, что родина недостойна такого человека, как Лия Ахеджакова.

Как отреагировали россияне

Российских граждан возмутила критика со стороны актрисы из их любимого фильма "Ирония судьбы, или С легким паром".

Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко вообще предложила удалить эту актрису из фильма.

Она даже опубликовала видео, где лицо Брыльской заменено по технологии дипфейка.

Напомним, что Барбара Брыльская поддержала свою партнершу по "Иронии судьбы" Лию Ахеджакову, которую за антивоенную позицию выгнали из театра "Современник".

Брыльская похвалила Ахеджакову за ее позицию и призвала уехать из россии.

Фото: официальная страница Брыльской в Facebook