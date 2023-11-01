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Росіянин Пресняков і його дружина вкрали пісні української співачки INDIRA

1 листопада 2023 11:39
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Росіянин Пресняков і його дружина вкрали пісні української співачки INDIRA
Співачка INDIRA. Фото: instagram.com/indira_music
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Українська співачка INDIRA заявила про плагіат пісень, які вона придбала і виконувала ще кілька років тому. Пісні з дуже подібним мотивом і однаковими словами вийшли у російського співака Володимира Преснякова і його дружини Наталії Подольської. 

Про це Новини.LIVE розповіла сама співачка. 

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Ще до повномасштабного вторгнення співачка INDIRA придбала у автора і композитора дві пісні російською — "Хуліган" і Bambina, а нещодавно випустила ще одну пісню цього автора вже українською мовою  — "Хлопчики". Проте виявилося, що пісні з ідентичними мотивами та словами виконуються і на російській естраді, а саме Володимиром Пресняковим і його дружиною Наталією Подольською. 

"Їм все замало, вони крадуть все. Це просто нонсенс. У сучасному цифровому світі, чи вони думали, що я не побачу. Просто вкрали, десь слова, десь бридж. Це вже третя пісня, яку вони крадуть", — розповіла INDIRA. 

Пісня "Хуліган" співачки у Преснякова називається "Все нормально", проте слова приспіву однакові. Можете порівняти самі.

 

 

Наступний трек привласнила його дружина, яка також співачка. Нова пісня INDIRA "Хлопчики" українською, а у Подольскої пісня з таким самим мотивом називається "Все домой". А ще в цьому треку є слова іншої пісні української співачки, яку вона випустила у 2019 році, вона називається Bambina.

 

 

 

Сам автор не зізнається у копіюванні слів та мотивів своїх пісень, тому артистка подала до суду на нього, а також на російського виконавця Преснякова та його дружину Подольску.

Нагадаємо, пропутінський Лєпс та Чичеріна випустили пропагандистський кліп. 

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