Росіянин Пресняков і його дружина вкрали пісні української співачки INDIRA

Співачка INDIRA. Фото: instagram.com/indira_music

Українська співачка INDIRA заявила про плагіат пісень, які вона придбала і виконувала ще кілька років тому. Пісні з дуже подібним мотивом і однаковими словами вийшли у російського співака Володимира Преснякова і його дружини Наталії Подольської.

Про це Новини.LIVE розповіла сама співачка.

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Ще до повномасштабного вторгнення співачка INDIRA придбала у автора і композитора дві пісні російською — "Хуліган" і Bambina, а нещодавно випустила ще одну пісню цього автора вже українською мовою — "Хлопчики". Проте виявилося, що пісні з ідентичними мотивами та словами виконуються і на російській естраді, а саме Володимиром Пресняковим і його дружиною Наталією Подольською.

"Їм все замало, вони крадуть все. Це просто нонсенс. У сучасному цифровому світі, чи вони думали, що я не побачу. Просто вкрали, десь слова, десь бридж. Це вже третя пісня, яку вони крадуть", — розповіла INDIRA.

Пісня "Хуліган" співачки у Преснякова називається "Все нормально", проте слова приспіву однакові. Можете порівняти самі.

Наступний трек привласнила його дружина, яка також співачка. Нова пісня INDIRA "Хлопчики" українською, а у Подольскої пісня з таким самим мотивом називається "Все домой". А ще в цьому треку є слова іншої пісні української співачки, яку вона випустила у 2019 році, вона називається Bambina.

Сам автор не зізнається у копіюванні слів та мотивів своїх пісень, тому артистка подала до суду на нього, а також на російського виконавця Преснякова та його дружину Подольску.

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