Вкрали українське: пропутінський Лєпс та Чичеріна випустили пропагандистський кліп

Російський співак Григорій Лепс. Фото: РосЗМІ

У Росії презентували черговий пропагандистську пісню "Русские маяки" і кліп на неї. Цього разу пісню, яка має на меті мотивувати окупантів, записали путіністи Григорій Лепс, Юлія Чичеріна та Влад Маленко.

Відео опублікували на YouTube.

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Лепс, Чичеріна і Маленко у пропагандистському треці співають про нібито гордість Росії. Мета пісні — надихнути більше росіян йти на смерть, тобто на війну з Україною.

Згадують письменників, художників, науковців, співаків, військових, а також різні міста. Проте, як і заведено у Росії, без крадіжки не обійшлося.

Серед митців Лепс назвав Миколу Гоголя, який народився в Україні і писав про неї у своїх творах.

Скриншот з кліпу

Також путініст заспіав про науковця Володимира Вернадського, який хоч і народився у Санкт-Петербурзі, але присвятив життя відродженню української культури. Він був фундатором Національної бібліотеки Української держави в Києві, членом Наукового товариства Шевченка, вимагав визнання окремого українського народу.

Скриншот з кліпу

Серед російських міст згадали окупований український Донецьк. До речі, назвали там і чеченську столицю Грозний, яка теж, можна сказати, окупована самопроголошеною владою, яка підкоряється Росії. У тексті йдеться, що Донецьк нарівні з іншими містами та окупованими регіонами "зробили вибір. І цей вибір – Бог". Так вони, вочевидь, називають свого керівника Володимира Путіна.

Скриншот з кліпу

Пісню пропагандисти випустили до дня так званого "приєднання нових регіонів" — тимчасово окупованих територій України, які РФ поки що називає своїми.

Сам кліп зроблений у радянському стилі. Росіяни співають на фоні вирізок з газет та книг, а також на червоному фоні, все як водилося у СРСР!

Нагадаємо, зрадниця Ані Лорак відсвяткувала день народження в компанії путіністів.

Також ми писали, що пропутінський фронтмен гурту "Звери" їздив до Криму за іншим паспортом.