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Россиянин Пресняков и его жена украли песни украинской певицы INDIRA

1 ноября 2023 11:39
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Россиянин Пресняков и его жена украли песни украинской певицы INDIRA
Певица INDIRA. Фото: instagram.com/indira_music
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Украинская певица INDIRA заявила о плагиате песен, которые она приобрела и исполняла еще несколько лет назад. Песни с очень схожим мотивом и одинаковыми словами вышли у российского певца Владимира Преснякова и его супруги Натальи Подольской.

Об этом Новини.LIVE сообщила сама певица.

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Они думали, что я не увижу

Еще до полномасштабного вторжения певица INDIRA приобрела у автора и композитора две песни на русском — "Хулиган" и Bambina, а недавно она выпустила еще одну песню этого автора уже на украинском языке — "Хлопчики". Однако оказалось, что песни с идентичными мотивами и словами исполняются и на российской эстраде, а именно Владимиром Пресняковым и его супругой Наталией Подольской.

"Им все мало, они воруют все. Это просто нонсенс. В современном цифровом мире, они думали, что я не увижу. Просто украли, где-то слова, где-то бридж. Это уже третья песня, которую они воруют", — рассказала INDIRA.

Песня "Хулиган" певицы у Преснякова называется "Все нормально", однако слова припева одинаковы. Можете сравнить сами.

 

 

Следующий трек присвоила его жена, которая тоже певица. Новая песня INDIRA "Хлопчики" на украинском, а у Подольской песня называется с таким же мотивом "Все домой". А еще в этом треке есть слова другой песни украинской певицы, которую она выпустила в 2019 году, она называется Bambina.

 

 

 

Сам автор не признается в копировании слов и мотивов своих песен, поэтому артистка подала в суд на него, а также российского исполнителя Преснякова и его жену Подольскую.

Напомним, пропутинский Лепс и Чичерина выпустили пропагандистский клип.

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