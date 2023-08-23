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Російський худфільм про війну в Україні потрапив в ТОП-10 найгірших стрічок за всю історію

23 серпня 2023 11:44
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Російський худфільм про війну в Україні потрапив в ТОП-10 найгірших стрічок за всю історію
Кадр з пропагандистського фільму "Свідок". Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Кілька днів тому в російських кінотеатрах вийшов пропагандистський фільм "Свідок" режисера Давида Дадунашвілі, який повністю спонсорувало міністерство культури країни-терориста. Стрічка провалилась в прокаті, а найбільший сайт про кіно у РФ приховує рейтинг.

Про це повідомляє один з Telegram-каналів.

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Згідно з рейтингом IMDb (популярний портал кіно у світі) "Свідок" став одним із найгірших фільмів в історії людства. Він отримав рейтинг 1.5 та увійшов у ТОП-8 гірших стрічок.

Водночас найбільший сайт про кіно у РФ "Кинопоиск" приховав рейтинг пропагандистського Z-фільму. На порталі з’явилась плашка "Недостатньо оцінок, рейтинг формується". Проте оцінок йому поставили цілком достатньо — близько чотирьох тисяч.

Для прикладу, в американського бойовика "Гранд туризмо" лише дві тисячі оцінок, але його рейтинг доступний користувачам. "Свідок" не має і рецензій. Спроба місцевого журналіста залишити відгук до фільму закінчилася невдачею — він так і не був опублікований адміністраторами сайту.

За сюжетом бельгійський скрипаль Коєн та його менеджер приїжджають до Москви на музичний конкурс, знайомляться з українським олігархом та опиняються у Києві. Після чого розпочинається повномасштабна війна. Він стає свідком нелюдських злочинів, які за сценарієм скоюють українські військові.  

Фільм закінчується титрами про те, що ракетний удар по вокзалу у Краматорську підрив пологового будинку та драмтеатру у Маріуполі, а також масові вбивства у Бучі та обстріли Донецька з Макіївкою — це злочини української влади.

Нагадаємо, раніше ми писали що фронтмен гурту "Звери", який підтримав Україну, "перевзувся": поїхав виступати перед окупантами. Також ми розповідали, що влада Праги намагається скасувати концерт пропутінської співачки Нетребко в місті.

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