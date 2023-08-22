Фронтмен гурту "Звери", який підтримав Україну, "перевзувся": поїхав виступати перед окупантами

Фронтмен гурту "Звери", Роман Білик. Фото: Google

На одного "хорошего руського" стало менше — фронтмен гурту "Звери" Роман Білик "перевзувся" та виступив перед окупантами на фронті. А до цього видалив всі публікації зі словами підтримки України.

Відповідне відео з’явилось в одному з Telegram-каналів.

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45-річний Білик у шоломі та бронежилеті знаходився в розташуванні одного з формувань так званої "ДНР" та спостерігав за пуском снаряда. Також путініст разом із гітаристом гурту "Звери" Германом Осиповим виконав пісні для окупантів під акустичну гітару та балалайку.

Після вторгнення в Україну гурт зробив у своєму Facebook публікацію із засудженням війни. Сам Білик висловився проти вторгнення в особистому Instagram. Зараз обидва ці дописи недоступні.

У червні група мала виступати як хедлайнер на міжнародному економічному форумі в Санкт-Петербурзі, проте концерт було скасовано після скарг до прокуратури на антивоєнну позицію Білика.

В соцмережах чимало людей засудили вибір Білик. Його профіль в соцмережах в Україні поки не доступний, втім, своє ставлення до концерту перед терористами користувачі мережі висловили на інших майданчиках. Зокрема, в коментарях під відео на YouTube.

Боже, як мені соромно і бридко. Нойз зміг, а він ні. Перевіз усю родину та їздить світом із концертами, займається благодійністю для України! Ось так війна і показує, хто є хто

Твоє право, звичайно, доньці англійську потрібно оплачувати. Але, знаєш, Ромо, вибач, прощавай

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Мені здавалося, що у нього є принципи. Краще без концертів у Росії залишитися, ніж залазити у цю гидоту. Хіба тільки залякали чимось серйозним.

Нагадаємо, раніше ми писали, що влада Праги намагається скасувати концерт пропутінської співачки Нетребко в місті. Також ми розповідали, що українська режисерка втекла до Росії та зізналась у любові до Санкт-Петербурга.