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Российский худфильм о войне в Украине попал в ТОП-10 худших лент за всю историю

23 августа 2023 11:44
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Российский худфильм о войне в Украине попал в ТОП-10 худших лент за всю историю
Кадр из пропагандистского фильма "Свидетель". Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Несколько дней назад в российских кинотеатрах вышел пропагандистский фильм "Свидетель" режиссера Давида Дадунашвили, полностью спонсируемый министерством культуры страны-террориста. Лента провалилась в прокате, а самый большой сайт о кино в РФ скрывает рейтинг.

Об этом сообщает один из Telegram-каналов.

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Согласно рейтингу IMDb (популярный портал кино в мире) "Свидетель" стал одним из худших фильмов в истории человечества. Он получил рейтинг 1.5 и вошел в ТОП-8 худших лент.

В то же время, крупнейший сайт о кино в РФ "Кинопоиск" скрыл рейтинг пропагандистского Z-фильма. На портале появилась плашка "Недостаточно оценок, рейтинг формируется". Однако оценок ему поставили достаточно — около четырех тысяч.

К примеру, у американского боевика "Гранд туризмо" всего две тысячи оценок, но его рейтинг доступен пользователям. У "Свидетеля" нет и рецензий. Попытка местного журналиста оставить отзыв к фильму окончилась неудачей — он так и не был опубликован администраторами сайта.

По сюжету бельгийский скрипач Коен и его менеджер приезжают в Москву на музыкальный конкурс, знакомятся с украинским олигархом и оказываются в Киеве. После этого начинается полномасштабная война. Он становится свидетелем бесчеловечных преступлений, которые по сценарию совершают украинские военные.

Фильм заканчивается титрами о том, что ракетный удар по вокзалу в Краматорске подрыв роддома и драмтеатра в Мариуполе, а также массовые убийства в Буче и обстрелы Донецка с Макеевкой — это преступления украинской власти.

Напомним, ранее мы писали, что фронтмен группы "Звери", которая поддержала Украину, "переобулся": поехал выступать перед оккупантами. Также мы рассказывали, что власти Праги пытаются отменить концерт пропутинской певицы Нетребко в городе.

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