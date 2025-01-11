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Анджелина Джоли призналась, как спасает родных от лесного пожара

11 января 2025 21:41
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор
Анджелина Джоли спасает родных от пожара в Голливуде - детали
Актриса Анджелина Джоли. Фото: Reuters
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор

Голливудская актриса Анджелина Джоли и ее сын Нокс скупились необходимыми товарами для пострадавших во время лесных пожаров в Лос-Анджелесе. Они приютили родных в доме.

Об этом пишет Page Six.

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Известная актриса Анджелина Джоли очень взволнована ситуацией в Лос-Анджелесе. Там бушуют пожары, и поэтому звезда забрала родных в свой дом в Лос-Фелисе.

"Сейчас я забочусь о близких мне людях и принимаю их у себя дома", — сказала она изданию.

Также Джоли отметила, что собирается пожертвовать средства на помощь пожарным. Также за благотворительность взялись и другие знаменитости — Джейми Ли Кертис, Кайли Дженнер, Марк Цукерберг, принц Гарри и Меган Маркл.

Анджелина Джоли
Анджелина Джоли в магазинах. Фото: TMZ

Напомним, что светская львица Пэрис Хилтон потеряла свой дом в Малибу. Бритни Спирс и Мика Ньютон покинули Лос-Анджелес, ведь к их домам приближается пожар.

Анджелина Джоли пожар Голливуд актеры Лос-Анджелес

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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