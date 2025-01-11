Анджеліна Джолі рятує рідних від пожежі в Голлівуді — деталі

Анджеліна Джолі зізналась, як рятує рідних від лісової пожежі
Голлівудська акторка Анджеліна Джолі та її син Нокс скупились необхідними товарами для постраждалих під час лісових пожеж в Лос-Анджелесі. Вони прихистили рідних у будинку.
Про це пише Page Six.
Анджеліна Джолі забрала рідних подалі від голлівудської пожежі
Відома акторка Анджеліна Джолі дуже схвильована ситуацією в Лос-Анджелесі. Там бушують пожежі, і тому зірка забрала рідних до свого будинку в Лос-Фелісі.
"Зараз я піклуюся про близьких мені людей і приймаю їх у себе вдома", — сказала вона виданню.
Також Джолі зазначила, що збирається пожертвувати кошти на допомогу пожежникам. Також за благодійність взялись і інші знаменитості — Джеймі Лі Кертіс, Кайлі Дженнер, Марк Цукерберг, принц Гаррі та Меган Маркл.
Нагадаємо, що світська левиця Періс Гілтон втратила свій будинок у Малібу. Також співачки Брітні Спірс та Міка Ньютон покинули Лос-Анджелес, адже до їхніх будинків наближається пожежа.
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